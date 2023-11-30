Aνοίγουν περισσότερες αιτήσεις για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 358265/Β’ 6700/217-11-2023, με την οποία τροποποιήθηκε η Προκήρυξη της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β Κύκλος», κατέστη δυνατή η ανακατανομή του προϋπολογισμού της δράσης και πλέον διατίθενται 4,6 εκατ. ευρώ για υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στη δράση.

Ειδικότερα, διατίθενται 3,3 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων και τρικύκλων νομικών προσώπων, 1,2 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων και τρικύκλων φυσικών προσώπων και 100 χιλιάδες ευρώ για ηλεκτρικά ποδήλατα φυσικών προσώπων.

Σημειώνεται, ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υποβολή αιτήσεων για ηλεκτρικά ποδήλατα νομικών προσώπων.

Οι αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα επιδοτήσεων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης δίνουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δυνατότητα να αξιοποιήσει με βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Πέρα από τα 4,6 εκατ. ευρώ, που διατίθενται πλέον σε κατηγορίες, που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, καθημερινά αποδεσμεύονται κεφάλαια από ανενεργές αιτήσεις και διατίθενται εκ’ νέου σε επιδότηση πολιτών, που έχουν προχωρήσει σε παραγγελία ή αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Με την άμεση εφαρμογή του ενδιάμεσου σταδίου 45 ημερών για την υποβολή παραγγελίας με προκαταβολή, αλλά και του 8μηνου, σύντομα θα γίνει επαναδιάθεση ακόμη περισσότερων κεφαλαίων. Έτσι θα γίνουν αποδεκτές ακόμη περισσότερες αιτήσεις.

Με ικανοποίηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαπιστώνεται καθημερινά η απήχηση του προγράμματος και καταγράφεται η αυξανόμενη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.