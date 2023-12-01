Ο πληθωρισμός μειώνεται, οι πιέσεις στην ΕΚΤ για μείωση των επιτοκίων αυξάνεται

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πληθωρισμό 2,4% είχε να δει η Ευρωζώνη από τον Ιούλιο του 2021, όταν και για πρώτη φορά ο πληθωρισμός ξεπέρασε το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές στη Γηραιά Ήπειρο αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο του 2% επί 28 συναπτούς μήνες.

Οι προκαταρκτικές ανακοινώσεις της Eurostat για τον Νοέμβριο αιφνιδίασαν και τους οικονομολόγους καθώς περίμεναν ότι η...μπίλια θα καθόταν στο 2,7%.

Στο Βέλγιο οι τιμές μειώνονται εδώ και 2 μήνες, στην Ιταλία οι αυξήσεις είναι μικρότερες της μονάδας, στη Γερμανία είναι μόλις στο 2,3% και οι Γάλλοι επιτέλους βρέθηκαν κάτω από το 4%. Ακόμη και οι χώρες της Βαλτικής «αποτίναξαν» τα θηριώδη 20αρια και μάλιστα η Λιθουανία και η Λετονία βρίσκονται πια αρκετά κάτω από το 3% της Ελλάδας !!!

Οι ανακοινώσεις αυτές της Eurostat ήταν αυτό ακριβώς που περίμενε σημαντική μερίδα οικονομολόγων κι ανθρώπων της αγοράς για να προωθήσουν το επιχείρημα τους ότι η ΕΚΤ πρέπει μάλλον νωρίτερα παρά αργότερα να αρχίσει να σκέφτεται την αντιστροφή της πολιτικής της και τη μείωση των επιτοκίων. Κάποιοι άρχισαν ήδη να ...ψελλίζουν τη λέξη αποπληθωρισμός ενώ οι συναλλαγές στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές– οι οποίες έκλεισαν φυσικά θετικά σφραγίζοντας τον καλύτερο μήνα από τον Ιανουάριο – δείχνουν ότι οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Φρανκφούρτη θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης από τον Απρίλιο τελικά κι όχι τον Ιούνιο σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Τα επιχειρήματα τους ενισχύουν και τα απογοητευτικά αποτελέσματα ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. H οικονομία της Ένωσης βρίσκεται στο κατώφλι της ύφεσης καθώς το τρίτο τρίμηνο μόλις που κατέγραψε ανάπτυξη 0,1%. Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Αυστρία, Λουξεμβούργο έχουν ήδη γράψει 2 συνεχόμενα αρνητικά τρίμηνα και η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται στο κατώπι τους.

Συνέχιση των αυξήσεων ή διατήρηση των επιτοκίων σε αυτά τα υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα από όσο πρέπει μπορεί να προκαλέσει «ανήκεστο» βλάβη συμφωνεί μεγάλη μερίδα ειδικών.

Η ΕΚΤ πάντως δεν βιάζεται να πει V for...Victory παρότι και στους κόλπους της το ...κίνημα για τη μείωση των επιτοκίων αρχίζει να αποκτά υπόσταση με τον νέο κεντρικό τραπεζίτη της Ιταλία Φάμπιο Πανέτα να υποστηρίζει στην πρώτη ομιλία του ότι ο αποπληθωρισμός έχει αρχίσει κι ότι πρέπει να αποφευχθεί αχρείαστη ζημιά στην οικονομία.

Αντιστρέφοντας το νόμισμα στα μακροοικονομικά, οι αναλυτές της Φρανκφούρτης βλέπουν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης στο σύνολό της αντέχει και παρουσιάζει έστω και οριακή μεγέθυνση όταν οι εκτιμήσεις στην αρχή της χρονιάς μιλούσαν για σημαντική ύφεση. Ακόμη και τα στοιχεία για την ανεργία είναι ενθαρρυντικά , καθώς τον Οκτώβριο παρέμεινε σταθερή στο 6,5% που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.

Επιπλέον οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει. Σε όλες τις ομιλίες της η Κριστίν Λαγκάρντ εφιστά την προσοχή όλων για τους επόμενους μήνες στις τιμές της ενέργειας και τις αυξήσεις των μισθών ως παράγοντες που θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την πορεία του πληθωρισμού.

Επιπλέον ο δομικός πληθωρισμός – ένας δείκτης που «λατρεύει» η ΕΚΤ – ο οποίος δεν περιλαμβάνει τα ασταθή στοιχεία των τροφίμων και της ενέργειας, βρίσκεται αρκετά πάνω από τον γενικό πληθωρισμό στο 3,6%%

Κάπως έτσι ακόμη και ο Γιάννης Στουρνάρας ο οποίος πόρρω απέχει από τη σκληρή γραμμή των γερακιών της ΕΚΤ, απέκλεισε οποιαδήποτε μείωση των επιτοκίων μέσα στην Άνοιξη.

