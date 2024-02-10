Σημαντικές αλλαγές ξεκινούν από εφέτος και θα ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα χρόνια και οι οποίες έχουν να κάνουν με τον περιορισμό των δυνατοτήτων που έχουν οι φορολογούμενοι για αλλαγές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις, είτε αυτές είναι φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ ή και Ε9, που σε αρκετές περιπτώσεις προκαλούσαν απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο.

Tο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρούν με σταθερά βήματα σε ενέργειες που περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό και όπως ανακοινώθηκε οι δηλώσεις ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα είναι προσυμπληρωμένες. Αυτό σημαίνει ότι τόσο τα έσοδα, όσο και τα έξοδα επιχειρήσεων και επαγγελματιών που θα εμφανίζονται στις δηλώσεις ΦΠΑ θα είναι προσυμπληρωμένα και θα στηρίζονται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα των myDATA.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα είναι στο εξής εφικτό το «μαγείρεμα» στο οποίο επιδίδονταν αρκετοί και είχε ως αποτέλεσμα να «φουσκώνουν» τις δαπάνες και να «μειώνονται τα εισοδήματα.

Ταυτόχρονα και όπως έχει ανακοινώσει ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, από εφέτος για πάνω από 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες και θα υποβληθούν αυτόματα από την ΑΑΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόχρεοι δεν προβούν σε καμία απολύτως ενέργεια.

Στα σχέδια της ΑΑΔΕ είναι το σύστημα με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις να επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις πηγές εισοδήματος καθώς και στην ακίνητη περιουσία ενώ ήδη υποβάλλονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY οι δηλώσεις Ε9 για αγοραπωλησίες ακινήτων και συγκεκριμένες περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων.

Ας δούμε αναλυτικά τι αλλάζει για τις δηλώσεις ΦΠΑ:

1. Με το νέο καθεστώς που τίθεται σε εφαρμογή στις δηλώσεις ΦΠΑ που θα υποβάλλουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις από 1η Ιανουαρίου 2024 δεν θα μπορούν να εμφανίσουν λιγότερα έσοδα ή περισσότερες δαπάνες από αυτά που έχει προσυμπληρώσει η Εφορία με βάση τα δεδομένα στα myDATA.

2. Στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων με μείωση εσόδων και αύξηση των δαπανών αλλά σε ποσοστό έως 30% σε σχέση με αυτά που αυτά που υπάρχουν στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ με το όριο περιορίζεται σε βάθος χρόνου έως να μηδενιστεί.

3. Έσοδα - Εκροές ΦΠΑ

* Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0%.

* Επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

* Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διόρθωσης εσόδων, επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής, με ένδειξη "Λογιστική Εγγραφή" και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη "Δυσχέρεια Συσχέτισης".

4. Έξοδα - Εισροές ΦΠΑ

* Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων.

* Επιτρέπεται η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

* Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διαβίβασης εξόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη "Δυσχέρεια Συσχέτισης".

* Επιτρέπεται και παρακολουθείται συστημικά η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων, σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA, εντός όμως της χρήσης που αφορούν.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις εισοδήματος

Στο τέλος του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που εκτός των άλλων θα έχει μία βασική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι φορολογούμενοι θα βλέπουν ότι τα στοιχεία που τους αφορούν είναι ήδη προσυμπληρωμένα. Οι κωδικοί των εισοδημάτων, περιουσίας, τυχόν δάνεια, δαπάνες μέσω αποδείξεων, και τόκοι καταθέσεων θα είναι επίσης συμπληρωμένα, ενώ το σύστημα θα επιτρέπει διορθώσεις και προσθήκες σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν μεταβολές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση.

Στην περίπτωση που δεν χρειάζονται αλλαγές ή που ο φορολογούμενος αμελήσει να υποβάλλει την δήλωση εντός των χρονικών περιθωρίων που αναφέρει η νομοθεσία, τότε θα δήλωση θα υποβάλλεται αυτόματα και θα εκδίδεται και το εκκαθαριστικό.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό στις δηλώσεις του 2025 θα υπάρχουν περισσότερα προσυμπληρωμένα δεδομένα όπως εισοδήματα από ακίνητα, συμμετοχές στο κεφάλαιο εταιρειών, ενώ οι κωδικοί του εντύπου Ε2 στο οποίο οι φορολογούμενοι εμφανίζουν τα εισοδήματα από ενοίκια ή κενά και δωρεάν παραχωρημένα ακίνητα θα είναι επίσης συμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ.

