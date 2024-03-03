«Το συγγνώμη το είπε εμμέσως αλλά δεν είναι αρκετό γιατί διέσυρε την τιμή και την υπόληψη ανθρώπων οι οποίοι δεν του έφταιξαν σε τίποτα. Ήδη, οι αντιδράσεις είναι σφοδρές», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης.

Για την παράταση στη διασύνδεση POS - Ταμειακών Μηχανών, ο κ. Θεοχάρης τόνισε: «Έχουμε ξεπεράσει το 90%, οι αναβαθμίσεις των POS συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς και τις επόμενες ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί. Είτε θα πρέπει μέσα στον Μάρτιο να έχουν διασυνδεθεί είτε να έχουν κλείσει ραντεβού με τον ειδικό και αυτό θα το δηλώσουν σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από τις 15 Μαρτίου και μετά ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι επαγγελματίες έχουν μέσα στον Απρίλιο το ραντεβού για τη διασύνδεση».

Μετά το τέλος Απριλίου δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχουν τώρα πια μηχανήματα που δεν χρειάζονται διασύνδεση. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

