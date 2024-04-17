Υπάρχουν μπότες που σας «μεταμορφώνουν» αυτόματα σε μια δυναμική, επιτυχημένη «ποπ ντίβα». Είναι ψηλές με φαρδύ τακούνι, γυαλιστερές και διαθέτουν τον πιο φιλόδοξο κόκκινο πάτο στον κόσμο των υποδημάτων- σήμα κατατεθέν του δημιουργού τους, Christian Louboutin. Το πιο σημαντικό, είναι ότι τις συγκεκριμένες μπότες η Taylor Swift δεν ήθελε να τις αποχωριστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της.

Μέχρι τώρα, αυτά τα εντυπωσιακά υποδήματα ήταν σε μεγάλο βαθμό γνωστά ως τα «αγαπημένα» της τραγουδίστριας. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, η Taylor Swift και η κολλητή της φίλη, Lana del Rey, «κονταροχτυπήθηκαν» στη σκηνή του φεστιβάλ Coachella, για το ποια φόρεσε τις μπότες καλύτερα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και η Beyonce και η Ariana Grande εμπιστεύτηκαν, επίσης, τον «άνθρωπο δαιμόνιο» πίσω από τη διάσημη κόκκινη σόλα. Φαίνεται ότι δύο από τα «κλειδιά» της επιτυχίας του Louboutin είναι η άνεση και η ασφάλεια που παρέχουν τα σχέδιά του σε αυτές τις τραγουδίστριες όταν έρχεται η ώρα να χορέψουν σε γιγαντιαίες σκηνές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το «είδωλο των παπουτσιών» ξεκίνησε την καριέρα του σχεδιάζοντας για τους καλλιτέχνες στα παρισινά μουσικά κέντρα. Μόλις τα παπούτσια του αποδείχθηκαν ικανά να αντέξουν τη συνεχή δουλειά και τις απαιτητικές χορογραφίες των χορευτών, ο Louboutin άνοιξε τελικά το πρώτο του κατάστημα στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τη μάρκα, τα υποδήματα «Eras» της Swift δημιουργήθηκαν ειδικά για εκείνη και πηγή έμπνευσης για τον σχεδιαστή ήταν, όπως είναι λογικό, η καριέρα της. Στη σκηνή η διάσημη καλλιτέχνιδα συνδυάζει τις συγκεκριμένες μπότες με διαφορετικά κορμάκια, επίσης διακοσμημένα με κρύσταλλα και δημιουργημένα από τους Cavalli και Versace, μαζί με φορέματα Oscar de la Renta.

Ακόμη και ένα από τα πιο απλά σχέδια μπότας της μάρκας κοστίζει περισσότερα από 1.805 δολάρια στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Για μια προσαρμοσμένη έκδοση με κεντημένα στο χέρι κρύσταλλα, μιλάμε για ουρανοκατέβατες τιμές - πραγματικά, μια μπότα κατάλληλη για σταρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.