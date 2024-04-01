«Σμιλεύοντας τις αισθήσεις»: Η υψηλή μόδα της Iris van Herpen… «ταξιδεύει» στο Παρίσι

Έως τις 28 Απριλίου, οι φίλοι της υψηλής μόδας έχουν το περιθώριο να απολαύσουν την υψηλή μόδα της Iris van Herpen σε μεγάλη αναδρομική που φιλοξενείται στο Musée des Arts Décoratifs στο Παρίσι.

Στην έκθεση, με τίτλο «Iris van Herpen: Λαξεύοντας τις αισθήσεις», παρουσιάζονται περισσότερες από 100 επιλεγμένες κρεασιόν της και κάποια από τα εκθέματα είναι τοποθετημένα σε διάλογο με έργα σύγχρονης τέχνης από καλλιτέχνες, όπως οι Philip Beesley, Collectif Mé, Wim Delvoye, Kate McGwire, Damien Jalet, Kohei Nawa, Casey Curran, Rogan Brown και Jacques Rougerie, καθώς και έργα ντιζάιν από Neri Oxman, Ren Ri, Ferruccio Laviani και Tomáš Libertíny.

Παρουσιάζονται επίσης αντικείμενα από τη σφαίρα των φυσικών επιστημών, όπως σκελετοί και ορυκτά, τα οποία φέρνουν στον νου την πηγή των επιρροών της Van Herpen. Η έκθεση είναι στις αίθουσες Christine & Stephen A. Schwarzman Galleries σε επιμέλεια της Cloé Pitiot και της βοηθού επιμελήτριας Louise Curtis ενώ τη σκηνογραφία εμπιστεύτηκαν στο Studio Nathalie Crinière.

Η «Iris van Herpen: Λαξεύοντας τις αισθήσεις» εστιάζει σε εννέα θέματα. Ανοίγει με το θέμα του νερού και των απαρχών του νερού. Ακολουθεί το θέμα του σκελετού, όπου το φόρεμα Skeleton υπενθυμίζει τον υβριδικό σκελετό έργου του Ιάπωνα καλλιτέχνη Heishiro Ishino, μια μεταφορά γοτθικού καθεδρικού ναού. Οι επισκέπτες συνεχίζουν και εισέρχονται στον αισθητηριακό κόσμο που έχει δημιουργηθεί μέσω των φωτογραφιών του Tim Walker και ενός γλυπτού του Matthew Harrison.

Η υψηλή μόδα της ντιζάινερ προβάλλεται λες και είναι στο σύμπαν. Κοιτώντας ψηλά, οι δημιουργίες της Van Herpen χορεύουν στον ουρανό· οι φωτογραφίες του καλλιτέχνη Kim Keever συνοδεύουν αυτή την κοσμική εμπειρία.

Τρεις εναπομείναντες χώροι καλωσορίζουν τους επισκέπτες: αρχικά, μια εμπειρία του στούντιο της Iris van Herpen, όπου ξεναγούνται στο ατελιέ της, με εκατοντάδες δείγματα υλικού. Ακολουθεί μια «cabinet of curiosities», στην οποία αναδεικνύονται τα αξεσουάρ του ατελιέ, από υποδήματα και μάσκες έως αντικείμενα hairstyling· συνοδεύονται με στοιχεία από τις φυσικές επιστήμες και βίντεο. Τέλος, μια αίθουσα που είναι φόρος τιμής στο ζων και κινούμενο σώμα· μια σειρά βίντεο των show του παρελθόντος στην πασαρέλα της Iris van Herpen. Η έκθεση συνοδεύεται από σύνθεση του Salvador Breed.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.