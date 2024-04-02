Ο απόλυτος οδηγός για τη φροντίδα της επιδερμίδας με βάση την ηλικία σας

Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα χρειάζεται διαφορετικά πράγματα για να παραμείνει υγιές. Η φροντίδα του δέρματος δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Γι’ αυτό και οι σωστές προσαρμογές στη ρουτίνα περιποίησης, ανάλογα με το πώς αλλάζουν οι ανάγκες, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της φροντίδας. Από την πρωινή ρουτίνα, μέχρι τα προϊόντα που επιλέγουμε να αγοράσουμε, ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε το δέρμα μας είναι διαφορετικός σε κάθε δεκαετία της ζωής μας.

Μάθε πώς θα προσφέρεις στο δέρμα σου την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ανάλογα με την ηλικία σου:

Στα 20s

Κύριες ανησυχίες και ρουτίνα

Στα 20, τα τυπικά προβλήματα του δέρματος περιλαμβάνουν ξηρότητα, ακμή, μαύρα στίγματα, διευρυμένους πόρους, ορμονικά ξεσπάσματα και πρόωρη πρόληψη της αντιγήρανσης. Η φροντίδα του δέρματος θα πρέπει να εστιάζει στην καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων. Σύμφωνα με τη διάσημη αισθητικό Nerida Joy, αυτή η δεκαετία αφορά στην υιοθέτηση μιας σωστής και κυρίως συνεπούς ρουτίνας περιποίησης.

Ναι στα καθαριστικά απολέπισης και τα οξέα

Η δερματολόγος Ann C. Zedlitz, προτείνει τη χρήση ενός καθαριστικού με απολεπιστικές ιδιότητες, όπως το γλυκολικό ή το σαλικυλικό οξύ, για την καταπολέμηση των φραγμένων πόρων και της λιπαρότητας. «Το οξύ θα βοηθήσει στην απολέπιση των νεκρών κυττάρων και θα φωτίσει το δέρμα», εξηγεί. Για να «κλειδώσεις» τη νεανική υγρασία, η Joy συστήνει «μια ενυδατική με αντιοξειδωτικά, που θα τροφοδοτήσει το δέρμα με ό,τι έχει αφαιρέσει ο ήλιος και το περιβάλλον». Συνιστά επίσης ένα απαλό προϊόν για την περιοχή κάτω από τα μάτια, με εφαρμογή μερικές φορές την εβδομάδα. Συνιστάται επίσης η ενσωμάτωση ενός ορού βιταμίνης C, καθώς και ρετινόλης στη ρουτίνα σου.

Οπωσδήποτε καθαρισμός πριν τον ύπνο

Είναι περίπου μέχρι τα 25 που υποτιμάμε την αξία του καθαρισμού του προσώπου από τα προϊόντα μακιγιάζ πριν τον ύπνο. Οι ειδικοί, όμως, επισημαίνουν ότι αυτό το βήμα είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή όψη του δέρματος, υποστηρίζοντας ότι το μακιγιάζ κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς, δέρμα με τάση ακμής, ξηρότητα και γενικά θαμπή εμφάνιση.

Οι δερματολόγοι Gilly Munavalli και Hayley Leight-Dunn συνιστούν μια διαδικασία δύο βημάτων, με τη χρήση αρχικά ενός καθαριστικού με βάση το λάδι ή νερό micellar και στη συνέχεια την εφαρμογή ενός απαλού καθαριστικού προσώπου.

Προστάτεψε το φράγμα του δέρματός σου και μην το επιβαρύνεις υπερβολικά

«Από τα 25 και μετά, αρχίζεις να χάνεις περίπου το 1% του κολλαγόνουετησίως», λέει η δερματολόγος May Hall. «Τώρα είναι η ώρα να ενσωματώσεις στοιχεία, όπως ένα καθαριστικό, μια ενυδατική κι ένα αντηλιακό. Η διατήρηση μιας απλής, αλλά αποτελεσματικής ρουτίνας είναι το κλειδί. Επίλεξε προϊόντα που ταιριάζουν με τον τύπο του δέρματός σου και προστατεύουν τον δερματικό φραγμό. Εάν έχεις λιπαρό δέρμα, επίλεξε ένα καθαριστικό με συστατικά όπως το σαλικυλικό οξύ. Αν το δέρμα σου είναι ξηρό, προτίμησε ένα ενυδατικό, κρεμώδες καθαριστικό, για να αποφύγεις την υπερβολική αφαίρεση των φυσικών ελαίων από το δέρμα.

Η αντηλιακή προστασία είναι, επιπλέον, απαραίτητη. Χρησιμοποίησε καθημερινά ένα προϊόν με δείκτη SPF 30 ή υψηλότερο και οξείδιο του ψευδαργύρου ή διοξείδιο του τιτανίου. «Το αντηλιακό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για το δέρμα σου. Ξεκίνα από νωρίς τις καλές συνήθειες», λέει η δρ. Zedlitz.

Επένδυσε σε συμπληρώματα που αγαπούν το δέρμα

Στον πόλεμο κατά της ακμής, η διατροφήείναι το παν. «Χρειάζεσαι τόνους πράσινων λαχανικών, για να βοηθήσεις στην οξυγόνωση του δέρματος και να καταπολεμήσεις τα βακτήρια, διατηρώντας καθαρή επιδερμίδα. Αν δεν τρως καλά, δε θα απαλλαγείς από την ακμή», λέει η αισθητικός Joanna Vargas. «Στόχευσε σε συμπληρώματα που εστιάζουν στην υγεία των μαλλιών και των νυχιών, όπως αυτά που περιέχουν βιοτίνη και GLA (γ-λινολενικό οξύ)», συμβουλεύει ο διατροφολόγος Alex Caspero.

Στα 30s

Προστασία και επιδιόρθωση

«Στα 30, η γενετική, η έκθεση στον ήλιο και η ηλικία αρχίζουν να αφήνουν στο δέρμα τα αποτυπώματά τους, με τη μορφή λεπτών γραμμών και ρυτίδων, αποχρωματισμού, ηλιακών κηλίδων και πρώιμης απώλειας όγκου», λένε οι δρ. Munavalli και δρ. Leight-Dunn, αποκαλύπτοντας το μότο τους για τη φροντίδα του δέρματος σε αυτή την ηλικία: «Προστάτεψε το δέρμα σου το πρωί και επιδιόρθωσέ το το βράδυ!».

Απαραίτητα προϊόντα: Κρέμα ματιών, αντηλιακή προστασία

Σύμφωνα με την Joy, η επιδερμίδα των 30 ετών χρειάζεται συνεπή, απαλό καθαρισμό, έναν καθημερινό ορό, μια καλή ενυδατική κρέμα, μια καλή κρέμα για τα μάτια και αντηλιακό. Προτείνει, επίσης, την εφαρμογή μιας ήπιας μάσκας απολέπισης μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Εναλλακτικά, η δρ. Zedlitz συνιστά τη χρήση μαξιλαριών απολέπισης με γλυκολικό οξύ 10%, για να ενισχύσεις τη λάμψη της επιδερμίδας και να βοηθήσεις στην αντιμετώπιση των λεπτών γραμμών.

Νέες προσθήκες: Βιταμίνη C και ρετινόλη

Η ενσωμάτωση ορού βιταμίνης C και ρετινόλης είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης και τη διατήρηση της λάμψης του δέρματος. «Ο ορός βιταμίνης C θα φωτίσει το δέρμα και θα καταπολεμήσει την οξειδωτική βλάβη από τον ήλιο, που προκαλεί τα πρώτα σημάδια γήρανσης», εξηγούν οι δρ. Munavalli και δρ. Leight-Dunn. Πρόσθεσε τη ρετινόλη στη νυχτερινή σου ρουτίνα 3-4 φορές την εβδομάδα, για να καταπολεμήσεις τις λεπτές γραμμές, να εξομαλύνεις τον τόνο του δέρματος και να ενισχύσεις την παραγωγή κολλαγόνου.

Στα 30 είναι ίσως η στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις τα πρώτα σημάδια αποχρωματισμού ή μελάσματος. Οι δρ. Munavalli και δρ. Leight-Dunn προτείνουν τη χρήση προϊόντων με «κοτζικό οξύ, αρβουτίνη, γλυκολικό οξύ και αζελαϊκό οξύ, που εξομαλύνουν τις χρωστικές του δέρματος».

Υιοθέτησε μια αντιφλεγμονώδη διατροφή

«Οι τροφές που καταναλώνεις είναι πολύ σημαντικές για την υγεία του δέρματος», λέει η δρ. Germain. «Η υιοθέτηση μιας αντιφλεγμονώδους διατροφής, περιορισμένης σε ζάχαρη, λευκό αλεύρι και γαλακτοκομικά βελτιώνει το δέρμα». Ο Caspero εξηγεί ότι, λόγω της έκθεσης στον ήλιο, της ρύπανσης, του στρες και της απώλειας υποδόριας στήριξης, μεταξύ άλλων, οι ρυτίδες είναι φυσικό μέρος της γήρανσης. «Εκτός από το σχηματισμό ρυτίδων, το δέρμα γίνεται επίσης τραχύ και ξηρό, οδηγώντας σε ερυθρότητα και σημάδια. Βεβαιώσου ότι καταναλώνεις αρκετά ποιοτικά λιπαρά, όπως τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Συνιστώ ένα ποιοτικό ιχθυέλαιο».

Στα 40s

Ενυδάτωση και αντιγηραντικές ουσίες

Αφού έχεις πια δημιουργήσει μια σταθερή ρουτίνα φροντίδας, οι επόμενες δεκαετίες έχουν να κάνουν με το να παραμείνεις συνεπής, προσθέτοντας μερικά επιπλέον βήματα. «Καθώς το δέρμα αλλάζει, η περιορισμένη ενυδάτωση και η μειωμένη παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης οδηγεί σε βαθύτερες ρυτίδες και πιο σημαντική απώλεια όγκου», λένε οι Dr. Munavalli και Dr. Leight-Dunn. Οι κρέμες ματιών με ρετινόλη, πεπτίδια και καφεΐνη είναι ευεργετικές. «Η ενσωμάτωση ενός ορού υαλουρονικού οξέος στο δέρμα μπορεί να «κλειδώσει» την υγρασία και να διατηρήσει το δέρμα πιο σφριγηλό και νεανικό», προσθέτει η δρ. Hall.

Σύμφωνα με την δρ. Zedlitz, θα πρέπει, επίσης, να προσθέσεις στη ρουτίνα περιποίησής σου μια κρέμα για το λαιμό, καθώς και προϊόντα για την περιοχή του στήθους και των χεριών.

Η Joy λέει ότι στα 40 πρέπει να μπουν στο παιχνίδι τα ενεργά συστατικά. Προτείνει ένα απαλό καθαριστικό, έναν καθημερινό ορό με αντιοξειδωτικά, ενυδατική κρέμα και αντηλιακό, μαζί με ένα ήπιο εβδομαδιαίο απολεπιστικό. Για τη νύχτα, συνιστά την ενσωμάτωση συστατικών που βοηθούν στη σύσφιξη της επιδερμίδας, όπως πεπτίδια, άλφα υδροξυοξέα ή ρετινοειδή.

Ώρα για συμπληρώματα κολλαγόνου

Ο Caspero συνιστά τη λήψη ενός συμπληρώματος κολλαγόνου, με στόχο την ενίσχυση της ελαστικότητας και της νεανικής όψης του δέρματος. «Μετά από 12 εβδομάδες, θα δεις σημαντική μείωση γραμμών, ρυτίδων και ξηρότητας», ισχυρίζεται. Διατροφικά, εστίασε στα αντιοξειδωτικά, που καταπολεμούν τη φθορά του δέρματος.

Στα 50s

Ενίσχυση του κολλαγόνου και ενυδάτωση

Μόλις φτάσεις τα 50, οι Dr. Munavalli και Dr. Leight-Dunn υποστηρίζουν ότι «πρέπει να χειριστείς επιθετικά την ενίσχυση παραγωγής κολλαγόνου». Τα συνταγογραφούμενα ρετινοειδή και τα προϊόντα με βάση τα πεπτίδια μπορούν να αποδειχθούν σημαντικοί σύμμαχοι.

Πειραματίσου με εναλλακτικές λύσεις ρετινόλης και προϊόντα ενυδάτωσης

«Εάν ένα προϊόν ρετινόλης είναι πολύ σκληρό για το δέρμα σου, συνιστώ τη χρήση εναλλακτικών ουσιών, όπως η βακουτσιόλη», λέει η δρ. Hall, «Άλλες λύσεις είναι οι οροί αυξητικών παραγόντων και τα πεπτίδια για να βοηθήσουν με το θαμπό, αφυδατωμένο δέρμα. Στον μετεμμηνοπαυσιακό πληθυσμό, ένα τοπικό προϊόν οιστρογόνων, όπως η οιστροδιόλη, μπορεί να λειτουργήσει. Τέλος, η επένδυση σε μια καταπραϋντική και ενυδατική κρέμα προσώπου μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο δέρμα σου».

Δοκίμασε μια εβδομαδιαία απολέπιση με οξέα

Η μείωση της κατακράτησης υγρασίας και της κυτταρικής λειτουργίας και τα χαμηλότερα επίπεδα οιστρογόνων μπορεί να προκαλέσουν αφυδατωμένο και θαμπό δέρμα. Γι’ αυτό, χρησιμοποίησε 1 ή 2 φορές την εβδομάδα ένα χημικό απολεπιστικό με AHA ή BHA, για να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα, να ενισχύσεις την ενυδάτωση και να βοηθήσεις άλλα προϊόντα να λειτουργήσουν καλύτερα. Σύμφωνα με την δρ. Zedlitz, θα πρέπει επίσης να ενσωματώσεις τα AHA με τη μορφή μαξιλαριών απολέπισης στα χέρια και το στήθος.

Σημαντικός ο τρόπος εφαρμογής των προϊόντων

Η Joy λέει ότι στα 50 δεν έχει σημασία μόνο τι βάζεις στο δέρμα σου, αλλά και πώς. Προτείνει να κάνεις μασάζ «με ανοδικές κινήσεις, βοηθώντας την τόνωση του μυϊκού συστήματος και προσελκύοντας οξυγόνο στο αίμα». Θα πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιείς πρωί και βράδυ ορούς με δραστικές ουσίες. Η νυχτερινή ενυδατική θα πρέπει να είναι παχύρρευστη, ώστε να ενισχύσει την ανάπλαση των κυττάρων κατά τη διάρκεια της νύχτας, λένε οι δρ. Munavalli και δρ. Leight-Dunn.

Εστίαση στα αντιοξειδωτικά

Για αυτή την ηλικιακή ομάδα, ο Caspero συνιστά ένα συμπλήρωμα διατροφής με βάση τα αντιοξειδωτικά. Απαραίτητο συστατικό ο κουρκουμάς. «Η κουρκουμίνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αρθρίτιδας και της οστικής απώλειας στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας», εξηγεί, προσθέτοντας ότι η συγκέντρωση αντιοξειδωτικών που περιέχει καταπολεμά αποτελεσματικά τις ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν το δέρμα.

Από τα 60s και μετά

Καταπολέμησε την ξηροδερμία και τη χαλάρωση

Προτεραιότητα τώρα έχει η αντιμετώπιση του ξηρού δέρματος. «Τα μικρότερα, χλιαρά ντους και η εφαρμογή μιας πιο παχιάς ενυδατικής με βάση το κεραμίδιο 2 φορές την ημέρα μπορεί να βοηθήσει», συμβουλεύουν οι Dr. Munavalli και Dr. Leight-Dunn.

Παράλληλα, η ενυδάτωση προσώπου και σώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αναπλήρωση του δερματικού φραγμού. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν την προσθήκη ενός υγραντήρα στο σπίτι.

Σύμφωνα με την Joy, η δεκαετία των 60 είναι η κατάλληλη εποχή για τη διαστρωμάτωση θεραπευτικών ορών και τη χρήση καλών προστατευτικών ενυδατικών προϊόντων. Γι’ αυτό, μείωσε τη συχνότητα της απολέπισης και επικεντρώσου στην ενυδάτωση και την προστασία του δέρματος, προκειμένου να καταπολεμήσεις την υπερβολική ξηρότητα, την απώλεια όγκου και τη χαλάρωση.

Ενίσχυσε την πρόσληψη βιταμινών

Η ενίσχυση της πρόσληψης βιταμινών είναι επίσης ζωτικής σημασίας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Εκτός από τα ισχυρά συμπληρώματα αντιγήρανσης, ο Caspero συνιστά την πρόσληψη βιταμίνης D και βιταμινών Β12. Αν και δεν έχουν συσχετιστεί απόλυτα με τη διατήρηση της ομορφιάς και της νεότητας, ο ειδικός υποστηρίζει ότι μπορούν να βοηθήσουν στο φυσιολογικό μεταβολισμό και τη λειτουργία του δέρματος. «Καθώς μεγαλώνουμε, ο οργανισμός δεν απορροφά με την ίδια αποτελεσματικότητα από τη διατροφή τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά», εξηγεί.

Αυτές οι πληροφορίες θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις την υγεία και τη λάμψη της επιδερμίδας σου σε κάθε στάδιο της ζωής.

