Πρέπει να το νιώθεις ήδη: Η ώρα άλλαξε, η μέρα μεγάλωσε, ο καιρός ζέστανε. Ναι, ήρθε επιτέλους η άνοιξη, η ώρα που το σκοτάδι θα δώσει τη θέση του φως, όχι μόνο στον ουρανό, αλλά και στη ντουλάπα μας. Τα βαριά, σκουρόχρωμα ρούχα είναι πλέον ακατάλληλα και πρέπει να μαζευτούν για να δώσουν χώρο σε φωτεινά χρώματα και ελαφριά υφάσματα.

Αν και δεν υπάρχει τίποτα κακό με τα ουδέτερα χρώματα, αυτή η εποχή προσφέρεται για πιο τολμηρές επιλογές και έντονες αποχρώσεις. Ο ανοιξιάτικος καιρός έχει την τάση να μας ξυπνά από τη χειμερία νάρκη και να μας εμπνέει να διευρύνουμε τα όρια του προσωπικού μας στυλ.

Η επιλογή χρωμάτων διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το τελικό στιλιστικό αποτέλεσμα των εμφανίσεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Καθώς οι συλλογές και τα κομμάτια της άνοιξης 2024 εμφανίζονται στις πασαρέλες και τα ράφια, αρκετές χρωματικές τάσεις ξεχωρίζουν. Κάποιες από αυτές ίσως είναι αναμενόμενες, ενώ άλλες αποτελούν σίγουρα έκπληξη σε σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν, που κινήθηκαν σε πιο ήπιες αποχρώσεις.

Το The Every Girl ανέδειξε επτά χρώματα που θα ξεχωρίσουν φέτος κι εμείς σε συμβουλεύουμε για το πώς να τα αξιοποιήσεις.

Έντονο κόκκινο

Δεν είναι μυστικό ότι το έντονο, τολμηρό κόκκινο είναι το χρώμα που λατρεύει η μόδα εδώ και αρκετό καιρό. Από παπούτσια, αξεσουάρ και ρούχα, μέχρι κραγιόν που θα ενέκριναν τόσο η Μέριλιν Μονρόε, όσο και η Τέιλορ Σουίφτ, το χρώμα έχει εμφανιστεί σε όλα τα καθημερινά ρούχα. Αυτή την άνοιξη, το φωτεινό κόκκινο θα πρωταγωνιστήσει. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να αγοράσεις εκείνο το εκθαμβωτικό τοπ ή ένα παντελόνι. Αν το χρώμα σου φαίνεται πιο τολμηρό από τις συνήθεις στιλιστικές σου προτιμήσεις, μπορείς να επιλέξεις ένα πιο μικρό αξεσουάρ, όπως έναν φιόγκο για τα μαλλιά ή ένα ζευγάρι παπούτσια, που θα προσδώσουν ενθουσιασμό στο ντύσιμό σου. Τα κόκκινα αθλητικά παπούτσια, για παράδειγμα, έχουν γίνει το πολυπόθητο αντικείμενο των απανταχού κοριτσιών που αγαπούν τη μόδα.

Μπλε της πούδρας

Το μπλε της πούδρας φάνηκε ότι θα κατέχει ξεχωριστό ρόλο αυτή την άνοιξη ήδη από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους οι τάσεις της σεζόν. Φρέσκια και θηλυκή, η απόχρωση αυτή έχει κάτι το ιδιαίτερο και αποτελεί σταθερά αγαπημένη επιλογή, παραπέμποντας στην αύρα των υπαίθριων αγορών της Ανατολής. Από τα ανάλαφρα πλεκτά μέχρι τα ρομαντικά φορέματα και τα εντυπωσιακά παπούτσια, μην διστάσεις να ενσωματώσεις αυτό το χρώμα σε κάθε στοιχείο της εμφάνισής σου αυτή την άνοιξη.

Λιλά

Ενώ το μοβ της λεβάντας ήταν το «it» χρώμα πριν από μερικά χρόνια, το πιο ανοιχτόχρωμο, αδελφάκι του, το λιλά, βγαίνει τώρα μπροστά. Πιστό στην παστέλ ποιότητα που οι περισσότεροι από εμάς συνδέουμε με την άνοιξη, η απόχρωση ενδείκνυται για να «ντύσει» τις πιο ηλιόλουστες ημέρες μας. Μπορείς να συνδυάσεις μια λιλά φούστα ή ένα παντελόνι με ένα ουδέτερο τοπ για μια απλή, κομψή εκδοχή της τάσης.

Γκρι

Αν είσαι λάτρης των ουδέτερων χρωμάτων, μην πανικοβάλλεσαι. Στις φετινές τάσεις της σεζόν, υπάρχει κάτι και για σένα. Το γκρι δεν είναι το πρώτο χρώμα που θα σκεφτείς να φορέσεις την άνοιξη, είναι όμως μια εύκολη και διαχρονική επιλογή, που υπόσχεται επιτυχημένες κομψές εμφανίσεις χωρίς πολύ κόπο. Εκείνες τις μέρες που ο καιρός δεν μπορεί πραγματικά να αποφασίσει τι θέλει, φόρεσε μια ελαφριά γκρι ζακέτα ή ένα γυναικείο σακάκι πάνω από το αγαπημένο σου, λευκό (ή και όχι) τοπ. Το ανοιχτό γκρι είναι επίσης ιδανικό για τις εμφανίσεις του γραφείου και μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με πιο φωτεινά και έντονα αξεσουάρ.

Μεταλλικές αποχρώσεις

Πιθανότατα δεν θα σου προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι τα μεταλλικά χρώματα κατέχουν σταθερά μια θέση στις τάσεις της μόδας και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα. Πράγματι, η αγάπη για τις γυαλιστερές αποχρώσεις συνεχίζεται. Το ασήμι πρωταγωνιστεί, αλλά και το χρυσό δεν πάει πίσω, προσθέτοντας αποτελεσματικά μια αίσθηση ζεστασιάς στα ανοιξιάτικα σύνολά σου. Τα μεταλλικά αξεσουάρ και παπούτσια μεταμορφώνουν αμέσως κάθε ντύσιμο από βαρετό σε εντυπωσιακό, ενώ και τα δύο αποτελούν ένα προσιτό μέσο για να δοκιμάσεις την τάση με έναν ασφαλή τρόπο, μακριά από τα πιο εκκεντρικά «μεταλλικά» ρούχα.

Μπορντό

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ταυτίσει τη βασιλική απόχρωση του μπορντό με τον χειμώνα και όχι άδικα. Κι όμως, το χρώμα που θυμίζει κόκκινο, γλυκό κρασί ήρθε φέτος να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει στη ντουλάπα μας και την άνοιξη. Υπάρχει κάτι τόσο αναντίρρητα διαχρονικό και κομψό στις βαθιές κόκκινες αποχρώσεις. Αν δεν ξέρεις πώς να ενσωματώσεις το χρώμα στις καθημερινές σου εμφανίσεις, τα μπορντό παπούτσια είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής προσθήκη για την γκαρνταρόμπα σου αυτή την άνοιξη. Πάρε ένα ζευγάρι μπορντό μπότες, μπαλαρίνες ή αθλητικά παπούτσια και συνδύασέ τα με ένα τοπ στην ίδια απόχρωση.

Κίτρινο του βουτύρου

Το κίτρινο του βουτύρου ήρθε στο προσκήνιο ως must-have χρώμα το περασμένο φθινόπωρο και κάνει -ίσως όχι απροσδόκητα- μια αξιοσημείωτη επανεμφάνιση μετά το πέρας του χειμώνα. Αποτελεί μια γλυκιά και διακριτική απόχρωση, ιδανική για όσους φοβούνται τα έντονα χρώματα και όσους αγαπούν τις παστέλ αποχρώσεις. Μπορείς να αγκαλιάσεις την τάση, αντιμετωπίζοντάς την ουσιαστικά ως άλλη μια ουδέτερη απόχρωση στο οπλοστάσιό σου. Τα βουτυροκίτρινα παντελόνια συνδυάζονται καλά με διάφορες μπλούζες και παπούτσια, ενώ ένα καθημερινό φόρεμα σε αυτή την κρεμώδη απόχρωση μπορεί να είναι ακριβώς το ηλιόλουστο pick-me-up που έχει ανάγκη η ντουλάπα σου μετά το χειμώνα.

