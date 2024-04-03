Η Taylor Swift ανακηρύχθηκε και επίσημα δισεκατομμυριούχος από το «Forbes» τον Απρίλιο του 2024 - λιγότερο από δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο της στη μουσική βιομηχανία το 2006.

Η παγκόσμια σταρ της ποπ είχε ένα 2023 που «έσπασε» ρεκόρ, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας την οικονομία με την περιοδεία της «Eras Tour» και στέφθηκε πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό «Time».

Ωστόσο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η διάσημη καλλιτέχνιδα έκανε πολλές έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσει την περιουσία της. Η διάσημη σταρ μπήκε στη λίστα με περιουσία που υπολογίζεται στο 1,1 δισ. δολάρια!

Ο μουσικός της κατάλογος - 400 εκατ. δολάρια

Πριν ο Scooter Braun πουλήσει τα masters της Swift για περισσότερα από 300 εκατ. δολάρια σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία, η νικήτρια του Grammy ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ηχογραφήσει εκ νέου τα πέντε πρώτα της άλμπουμ.

Η Swift -η οποία υπέγραψε με τη Universal Music Group το 2018, αφού ξεκίνησε την καριέρα της υπό την Big Machine Records- έχει έκτοτε κυκλοφορήσει νέα άλμπουμ: «Taylor's Version», «Fearless», «Speak Now», «Red» και «1989». Φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει την επαναηχογραφημένη έκδοση του «Reputation» κάποια στιγμή το 2024.

Εκτός από τους παλιούς δίσκους της, ωστόσο, η τραγουδίστρια έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και με τα νέα της άλμπουμ -Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) και Midnights (2022) - υπό την Universal Music Group.

Η ίδια αποκάλυψε στους θαυμαστές της τον Φεβρουάριο ότι θα κυκλοφορήσει ένα ακόμη άλμπουμ, το «The Tortured Poets Department», στις 19 Απριλίου 2024. Από το 2019, η Swift έχει κερδίσει 400 εκατ. δολάρια μόνο από τον μουσικό της κατάλογο, αναφέρει το Bloomberg.

Συμφωνίες streaming - 160 εκατ. δολάρια

Η Swift φέρεται να έβγαλε σχεδόν 130 εκατ. δολάρια μόνο από τις ροές της στο Spotify το 2023. Σύμφωνα με το «Variety», συγκέντρωσε συνολικά περίπου 26,1 δισεκατομμύρια streams πέρυσι.

Ωστόσο, είναι πιθανό το ποσό αυτό να είναι ακόμη μεγαλύτερο, επειδή - όπως είχε επισημάνει προηγουμένως το Billboard - υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες streaming, όπως το Apple Music, το YouTube Music και το Amazon Music, ωθώντας το σύνολο αυτό πιο κοντά σε ένα εκτιμώμενο ποσό των 160 εκατ. δολαρίων.

Πνευματικά δικαιώματα - 80 εκατ. δολάρια

Η Swift φέρεται να έχει βγάλει 80 εκατ. δολάρια από τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής της, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα τραγούδια της έχουν εμφανιστεί σε σειρές όπως το «Grey's Anatomy» και το «The Summer I Turned Pretty» και σε ταινίες όπως το «Fifty Shades Darker» και το «The Hunger Games», καθώς και σε διάφορες διαφημίσεις και καμπάνιες.

Περιοδεία - 370 εκατ. δολάρια

Η περιοδεία «Eras Tour» της Swift έγινε η περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα από οποιονδήποτε μουσικό όλων των εποχών, κερδίζοντας πάνω από 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το «Rolling Stone».

Το περιοδικό ανέφερε τον Δεκέμβριο του 2023 ότι η Swift πούλησε περίπου 4,3 εκατ. εισιτήρια σε μέση τιμή 238 δολαρίων. Το «Bloomberg» υπολόγισε τον Οκτώβριο του 2023 ότι η τραγουδίστρια του «Wildest Dreams» εισέπραξε περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια από τις πωλήσεις εισιτηρίων και 225 εκατ. δολάρια μόνο από τα προϊόντα της περιοδείας, με αποτέλεσμα να έχει κέρδη 370 εκατ. δολάρια.

Η Callie Cox, χρηματοοικονομική αναλύτρια της επενδυτικής εταιρείας eToro, δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» ότι οι στάσεις της Swift, στο πλαίσιο της περιοδείας «Eras Tour», έδωσαν ώθηση στις τοπικές οικονομίες κάθε πόλης.

Ακίνητη περιουσία - 150 εκατ. δολάρια

Το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Swift έχει αναμφίβολα συμβάλει στον συνολικό πλούτο της. Η τραγουδίστρια του «Blank Space» κατέχει πέντε σπίτια στις ΗΠΑ, συνολικής αξίας περίπου 150 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», η πρώτη επένδυση της Swift ήταν ένα ρετιρέ 3.240 τετραγωνικών μέτρων στο Music Row του Νάσβιλ έναντι 1,9 εκατ. δολαρίων, το οποίο αγόρασε σε ηλικία 19 ετών.

Εμπορικές συμφωνίες

Με 283 εκατ. οπαδούς στο Instagram και ένα πιστό κοινό, τους γνωστούς «Swifties», η δύναμη της επιρροής της Swift είναι σχεδόν ανυπολόγιστη, γι' αυτό και πολλές εταιρίες επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί της.

Η τραγουδίστρια έχει συνάψει επικερδείς συμφωνίες χορηγίας όλα αυτά τα χρόνια με τις εταιρείες CoverGirl, Keds, AT&T, Target και Sony Electronics.

Αν και οι ακριβείς οικονομικές λεπτομέρειες αυτών των συμφωνιών είναι άγνωστες, έχει αναφερθεί ευρέως ότι η Swift πήρε ένα τεράστιο ποσό, ύψους 26 εκατ. δολαρίων, για τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Coca-Cola.



