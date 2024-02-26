Λογαριασμός
Zendaya: Εντυπωσίασε ξανά με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του «Dune: Part Two» στη Νέα Υόρκη

Η ταινία αναμένεται στη χώρα μας στις 29 Φεβρουαρίου

Zendaya

Η Zendaya έκανε μια ακόμη εκθαμβωτική εμφάνιση στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Dune: Part Two» στη Νέα Υόρκη.

Μετά το συγκλονιστικό σύνολο Τιερί Μιγκλέρ που φόρεσε στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας στο Λονδίνο η διάσημη ηθοποιός με τη βοήθεια του κορυφαίου στυλίστα Λο Ρόουτς εντυπωσίασε με ένα λευκό μάξι φόρεμα Stephane Rolland με τολμηρά κοψίματα και μακριά μανίκια.

Zendaya

Στο κάτω μέρος της δημιουργίας οι χρυσές ανάγλυφες λεπτομέρειες που υπήρχαν πρόσθεταν έξτρα πινελιές λάμψης στο σύνολο.

Την συνδύασε με ψηλοτάκουνα Jimmy Choo σε χρυσό χρώμα και διαμαντένια κοσμήματα Bulgari.

Zendaya

Μαζί της στο κόκκινο χαλί του Lincoln Center, έδωσε το παρών ο συμπρωταγωνιστής της Τιμοτέ Σαλαμέ, με δερμάτινο σύνολο καθώς και οι υπόλοιποι ηθοποιοί του καστ όπως οι Άνια Τέιλορ Τζόι, Φλόρενς Πιου και Όστιν Μπάτλερ, σύμφωνα με το People.

Πρεμιέρα

Το «Dune: Part Two» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ, αναμένεται στη χώρα μας στις 29 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

