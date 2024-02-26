Η Zendaya έκανε μια ακόμη εκθαμβωτική εμφάνιση στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Dune: Part Two» στη Νέα Υόρκη.

Μετά το συγκλονιστικό σύνολο Τιερί Μιγκλέρ που φόρεσε στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας στο Λονδίνο η διάσημη ηθοποιός με τη βοήθεια του κορυφαίου στυλίστα Λο Ρόουτς εντυπωσίασε με ένα λευκό μάξι φόρεμα Stephane Rolland με τολμηρά κοψίματα και μακριά μανίκια.

Στο κάτω μέρος της δημιουργίας οι χρυσές ανάγλυφες λεπτομέρειες που υπήρχαν πρόσθεταν έξτρα πινελιές λάμψης στο σύνολο.

Την συνδύασε με ψηλοτάκουνα Jimmy Choo σε χρυσό χρώμα και διαμαντένια κοσμήματα Bulgari.

Μαζί της στο κόκκινο χαλί του Lincoln Center, έδωσε το παρών ο συμπρωταγωνιστής της Τιμοτέ Σαλαμέ, με δερμάτινο σύνολο καθώς και οι υπόλοιποι ηθοποιοί του καστ όπως οι Άνια Τέιλορ Τζόι, Φλόρενς Πιου και Όστιν Μπάτλερ, σύμφωνα με το People.

Το «Dune: Part Two» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ, αναμένεται στη χώρα μας στις 29 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.