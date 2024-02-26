Ο Κροκόδειλος, του Ντοστογιέφσκι στο Θέατρο Πόρτα

Το Θέατρο Πόρτα παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή, «Ο Κροκόδειλος», ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ορέστη και Δημήτρη Σταυρόπουλου. Αγία Πετρούπολη, 1865. Ο Ιβάν Ματβιέιτς μαζί με τη σύζυγό του Γιελιένα Ιβάνοβνα και τον φίλο του Σεμιόν Σεμιόνιτς, αποφασίζουν να επισκεφτούν τη στοά. Εκεί εκτίθεται ένας κροκόδειλος που τους έχει κινήσει το ενδιαφέρον. Το θηρίο βρίσκεται σε λήθαργο, δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες τους κι έτσι, ο Ιβάν Ματβιέιτς αποφασίζει να το προκαλέσει. Από τη μια στιγμή στην άλλη, βρίσκεται στα δόντια του κροκόδειλου και από εκεί στην κοιλιά του! Επικρατεί πανικός. Ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, βιομήχανοι, διανοούμενοι, πρέσβεις και ένα πλήθος ξεπεσμένων μικροαστών παρελαύνουν μπροστά από τον κροκόδειλο. Μεταξύ γέλωτα, εξωφρενικών διαλόγων, παράλογων προτάσεων και αγωνιωδών προσπαθειών του Σεμιόν να σώσει τον φίλο του, που δεν θέλει όμως να σωθεί, το έργο κάνει μία γλαφυρή περιγραφή της τσαρικής Ρωσίας και των παθογενειών της, που δε μοιάζουν και τόσο ξένες στη δική μας πραγματικότητα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Λάμπρος Γραμματικός, Ερατώ Μανδαλενάκη, Μαρία Μοσχούρη και Αντώνης Χρήστου.

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

18€, μειωμένο 15€

Θέατρο Πόρτα, Λεωφόρος Μεσογείων 59, Αθήνα

Ο Γιάννης Χαρούλης «τραγουδάει στο σκοτάδι» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Τα Σπουδαία Events, με πίστη στο όραμα τους για έναν καλύτερο κόσμο μέσω της τέχνης, μας προσκαλούν σε μία ακόμη συναυλία στο σκοτάδι. Την σκυτάλη παίρνει ο Γιάννης Χαρούλης, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της ΑΜΚΕ Πλησίον. Μετά την sold out εμφάνιση στο σκοτάδι με τους Λόγος Τιμής, ο Γιάννης Χαρούλης καλεί φίλους και ακροατές να “χίλια καλώς εσμίξουμε” στην συσκοτισμένη αμφιθεατρική σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, για δύο μοναδικές παραστάσεις, την Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, και να τραγουδήσουμε δυνατά. Τα έσοδα της συναυλίας θα υποστηρίξουν το έργο της ΑΜΚΕ Πλησίον.

Δευτέρα 26 και Τρίτη 27/2 στις 21:00

15€ προπώληση, 17€ ταμείο, 12€ φοιτητικό, ανέργων, μαθητικό, ΑμεΑ

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος

2ο B&W Athens Photography στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού

Η Blank Wall Gallery διοργανώνει το 2ο B&W Athens Photography με συνδιοργανωτή τον Δήμο Αθηναίων που παραχώρησε στο Σεράφειο τους χώρους για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, με την παρουσία πολλών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και μέχρι και σήμερα (26/2) οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες από 432 καλλιτέχνες από 71 χώρες σε μία γιορτή για την ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Δευτέρα 26/2 στις 12:00 – 19:00

Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ

Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Εχελιδών &, Πειραιώς 144, Αθήνα

