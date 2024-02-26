Η Έφη και η Βάσω κατάφεραν για δεύτερη συνεχόμενη φορά να κερδίσουν τους αντιπάλους τους και έτσι θα βρεθούν ξανά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Σήμερα οι δίδυμες αδερφές, ντυμένες στα κόκκινα και με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο μαγειρεύουν «κρασάτο χοιρινό με ρύζι» με μοναδικό στόχο τη νίκη απέναντι σε δύο νέους παίκτες, τον Σωτήρη και τον Σάββα!

Ο Σωτήρης και ο Σάββας είναι δυο φίλοι, γυμναστές στο επάγγελμα και συνεργάτες. Σήμερα, θα συνεργαστούν και στην κουζίνα με τον Σωτήρη να δίνει οδηγίες στον Σάββα για να μαγειρέψει «αποδομημένο παστίτσιο».

Θα καταφέρουν τα αγόρια να θέσουν εκτός παιχνιδιού τις δίδυμες ή το αποδομημένο φαγητό θα τους στοιχίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

Μόνο ο Έκτορας ξέρει την απάντηση!

