Il Boemo στο COSMOTE CINEMA 2HD, 26/02 στις 22:00

Βιογραφία του 2022

Σκηνοθεσία: Πετρ Βάκλαβ , Ηθοποιοί: Βόιτεκ Ντικ,Μπάρμπαρα Ρόνκι,Έλενα Ραντόνιτσιτς

18ος αιώνας: Κόντρα στις προσδοκίες της οικογένειάς του, ο Γιόζεφ Μισλίβετσεκ αφήνει την Τσεχία και μετακομίζει στη Βενετία ελπίζοντας να μπει στον κόσμο της όπερας. Μα η πόλη είναι κατακλυσμένη από καταξιωμένους συνθέτες.

Ο Αντικαταστάτης στο COSMOTE CINEMA 2HD, 27/02 στις 23:35

Αστυνομικό Θρίλερ του 2021

Σκηνοθεσία: Όσκαρ Αϊμπάρ , Ηθοποιοί: Ρικάρντο Γκόμες,Βίκι Λουένγκο,Πέρε Πόνσε

Ισπανία, 1982. Ένας νεαρός αστυνομικός αναλαμβάνει υπηρεσία σε μια παραθαλάσσια πόλη. Καθώς, όμως, ερευνά τις συνθήκες θανάτου του προκατόχου του, τα στοιχεία τον οδηγούν σε μια κοινότητα ηλικιωμένων με σκοτεινά μυστικά…

Πάρε με αγκαλιά στο COSMOTE CINEMA 2HD, 28/02 στις 22:00

Δραματική ταινία ισπανικής παραγωγής του 2021

Σκηνοθεσία: Λουντοβίκ Μπερζερί , Ηθοποιοί: Εμμανουέλ Μπεάρ,Τίμπο Βάντενμπορ,Σαντόρ Φιντέκ

Αφού χάνει τον σύζυγό της, η 50χρονη Μαργκό ξεκινά μια καινούρια ζωή και εγγράφεται στο πανεπιστήμιο για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Μα αυτό που της λείπει είναι η αγάπη… και είναι πρόθυμη να φτάσει στα άκρα για να τη βρει.

