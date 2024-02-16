Zendaya: Έγραψε ιστορία με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Dune: Part Two»

Η Zendaya, ο Timothée Chalamet και οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας «Dune: Part Two», την οποία σκηνοθετεί ο Ντενί Βιλνέβ, εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Λονδίνο, με την πρώτη να κλέβει την παράσταση ξανά, χάρη στη Mugler ολόσωμη μεταλλική φόρμα της.

Η 27χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα από τα εμβληματικά ρούχα της συλλογής του οίκου Mugler από το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 1995-96, το οποίο προσαρμόστηκε ειδικά πάνω της.

Στο επικό σίκουελ, πρωταγωνιστούν ο Τίμοθι Σαλαμέ, ο Όστιν Μπάτλερ, η Φλόρενς Πιου και η Zendaya και νεοεισερχόμενοι είναι Κρίστοφερ Γουόκεν και Λέα Σεϊντού. Η ταινία «Dune: Part 2» θα είναι «πιο δυνατή» από την πρώτη του 2021, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ.

«Είναι μια τεράστια ανακούφιση να βγαίνει επιτέλους η ταινία» δήλωσε ο Βιλνέβ στο BBC. Πρόσθεσε ότι θα «τρώει τα νύχια του» μέχρι την κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες.

Η πρώτη ταινία επικεντρώθηκε περισσότερο στην οικοδόμηση του κόσμου, στον οποίο διαδραματίζεται, στο δεύτερο μέρος, «Dune: Part 2» θα προβληθούν οι επιπτώσεις των γεγονότων που συνέβησαν στο πρώτο μέρος, διευκρίνισε. «Η πρώτη ταινία ήταν πιο στοχαστική. Ακολουθούσαμε έναν νεαρό άνδρα που ανακαλύπτει έναν νέο πλανήτη, έναν νέο πολιτισμό», ανέφερε ο Ντενί Βιλνέβ. Η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους την 1η Μαρτίου, με την καθυστέρηση να οφείλεται στις κινητοποιήσεις των ηθοποιών και σεναριογράφων του Hollywood.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.