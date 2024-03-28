Τι είπε ο Πιρς Μπρόσναν για το ενδεχόμενο ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον να είναι επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο θρυλικός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ, αντέδρασε στις φήμες ότι ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον θα είναι ο επόμενος 007.

Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύθηκε τον μυστικό πράκτορα σε ταινίες από τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000, πρωταγωνιστώντας στα φιλμ «GoldenEye», «The World is Not Enough», «Die Another Day» και «Tomorrow Never Dies».

Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον πατέρα του Τέιλορ - Τζόνσον στο οικογενειακό δράμα του 2009 «The Greatest» διατύπωσε τη δική του άποψη κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο The Ray D'Arcy Show, στο RTE Radio.

«Ήταν ο καλύτερος στο "The Greatest". Λοιπόν, ναι, διάβασα τα νέα για το ενδεχόμενο να είναι ο Μποντ. Νομίζω ότι τις ικανότητες και το ταλέντο και το χάρισμα για να υποδυθεί τον Μποντ, πάρα πολύ».

Ο Μπρόσναν συμφώνησε με άλλους πρωταγωνιστές ταινιών Τζέιμς Μποντ, τον Τζόναθαν Πράις (που ενσάρκωσε τον κακό Έλιοτ Κάρβερ στο Tomorrow Never Dies) και τον Τζορτζ Λάζενμπι (που εμφανίστηκε στον ρόλο του θρυλικού πράκτορα στο On Her Majesty’s Secret Service) οι οποίοι έδωσαν τις ευλογίες τους στον Τέιλορ - Τζόνσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

