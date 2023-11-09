Σε παρεξήγηση οφείλεται η συμμετοχή του Μπράιαν Κοξ στο ριάλιτι «007: Road to a Million», όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο ίδιος μιλώντας στο «The Tonight Show».

Όπως είπε ο ηθοποιός όταν του έγινε η πρόταση πίστεψε ότι πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο του κακού στην επόμενη ταινία του franchise του Τζέιμς Μποντ.

«Νόμιζα ότι ήταν η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ. Είπα λοιπόν, "Επιτέλους με βάζουν σε μια ταινία του Τζέιμς Μποντ!"» είπε η Κοξ.

Και προσέθεσε: «Για χρόνια ήθελα να γίνω ο κακός του Τζέιμς Μποντ. Θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον. Σκέφτηκα, "Αυτή είναι η στιγμή μου!" Αλλά δεν ήταν».

Brian Cox Jumped at Starring in '007: Road to a Million': 'I've Always Wanted to Play a Bond Villain' https://t.co/YjhzL6GTup — Variety (@Variety) November 3, 2023

Η σειρά ριάλιτι εμπνευσμένη από τον Μποντ ακολουθεί εννέα διαγωνιζόμενους που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζοντας διάφορες προκλήσεις, με στόχο να κερδίσουν 1 εκατομμύριο αγγλικές λίρες. Ο Κοξ έχει το ρόλο του αφηγητή/εγκεφάλου που βρίσκεται πίσω από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διαγωνιζόμενοι.

«Πραγματικοί άνθρωποι μπαίνουν σε περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ για να κερδίσουν ένα εκατομμύριο λίρες», είπε ο Κοξ. «Το μόνο πράγμα που τους στέκεται εμπόδιο είμαι εγώ!» προσέθεσε.

Μιλώντας στο «Variety» για την απόφασή του να συμμετάσχει στο ριάλιτι ο ηθοποιός είπε ότι «μου έδωσαν ένα τεράστιο ποσό και αυτό είναι πάντα ένα δέλεαρ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

