Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα για το 2024 με το «Masters of the Air» και την ταινία «Dune Part 2», ο υποψήφιος για Όσκαρ Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler) θα πρωταγωνιστήσει στο αστυνομικό θρίλερ, «Caught Stealing» σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι (Darren Aronofsky).

Η νέα παραγωγή της Sony Pictures θα είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τσάρλι Χιούστον (Charlie Huston) ο οποίος θα αναλάβει και τη διασκευή, αναφέρει το Deadline.

Το «Caught Stealing» θα επικεντρωθεί στον Χανκ Τόμπσον, έναν πρώην παίκτη του μπέιζμπολ και στον άγριο αγώνα επιβίωσής του στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του '90.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τους παλιούς μου φίλους στη Sony Pictures για να ζωντανέψουμε το γεμάτο αδρεναλίνη τρενάκι του Τσάρλι. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να δουλεύω με τον Όστιν και την οικογένεια των κινηματογραφιστών μου στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης, ο οποίος θα αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας

Παράλληλα, ο Αρονόφσκι ετοιμάζει με την εταιρία παραγωγής A24 ταινία για την ζωή του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Έλον Μασκ, βασισμένη στη βιογραφία του Γουόλτερ 'Αιζακσον (Walter Isaacson).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

