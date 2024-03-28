Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Μάχη για το έπαθλο επικοινωνίας και μια γυναικεία αποχώρηση - Δείτε το τρέιλερ

Μετά τη χθεσινή υποψηφιότητα της Χρύσας οι συζητήσεις στις καλύβες και τα σενάρια για την επικείμενη αποχώρηση παίρνουν φωτιά. Ποιο είναι το συμφέρον της κάθε ομάδας; 

Survivor

Για το πολυπόθητο έπαθλο επικοινωνίας μπαίνουν στον στίβο μάχης οι Μπλε και οι Κόκκινοι, απόψε στις 21.00. Ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες από φίλους περιμένουν τους νικητές και οι Survivors διεκδικούν με πάθος τον κάθε πόντο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. 

Δείτε το τρέιλερ

Μετά τη χθεσινή υποψηφιότητα της Χρύσας οι συζητήσεις στις καλύβες και τα σενάρια για την επικείμενη αποχώρηση παίρνουν φωτιά. Ποιο είναι το συμφέρον της κάθε ομάδας; 

Χρυσα

Η Ευγενία Μπόρλα μπαίνει στη διαδικασία της μονομαχίας για τρίτη φορά, θα μπορέσει να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα; 

ευγενια

Η Άιρα Adomaityte θα έχει την υποστήριξη όλου του Κόκκινου πάγκου; 

Αιρα

Η Αναστασία Τσέρου είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει την παραμονή της στο Survivor, θα τα καταφέρει; 

Survivor

Πώς θα μπει στη μονομαχία η Χρύσα Χατζηγεωργίου μετά από τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί για τον τραυματισμό της; 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 Survivor ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark