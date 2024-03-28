Για το πολυπόθητο έπαθλο επικοινωνίας μπαίνουν στον στίβο μάχης οι Μπλε και οι Κόκκινοι, απόψε στις 21.00. Ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες από φίλους περιμένουν τους νικητές και οι Survivors διεκδικούν με πάθος τον κάθε πόντο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Δείτε το τρέιλερ

Μετά τη χθεσινή υποψηφιότητα της Χρύσας οι συζητήσεις στις καλύβες και τα σενάρια για την επικείμενη αποχώρηση παίρνουν φωτιά. Ποιο είναι το συμφέρον της κάθε ομάδας;

Η Ευγενία Μπόρλα μπαίνει στη διαδικασία της μονομαχίας για τρίτη φορά, θα μπορέσει να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα;

Η Άιρα Adomaityte θα έχει την υποστήριξη όλου του Κόκκινου πάγκου;

Η Αναστασία Τσέρου είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει την παραμονή της στο Survivor, θα τα καταφέρει;

Πώς θα μπει στη μονομαχία η Χρύσα Χατζηγεωργίου μετά από τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί για τον τραυματισμό της;



