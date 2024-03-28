Λογαριασμός
Ο Μονομάχος: Βγάζει τους αντιπάλους του γρήγορα εκτός παιχνιδιού για να φύγει νικητής

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ με το Χρήστο Φερεντίνο

Μονομαχος Φερεντινος

Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με κλήρωση ανάμεσα στους 100 υποψήφιους Μονομάχους και ο νικητής βρίσκεται στη θέση 17, είναι ο Θάνος Νικολάου. Σπουδάζει στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής στο ΔΙΠΑΕ αλλά αυτή την περίοδο βοηθάει την οικογένεια του με τις ελιές καθώς παράγουν το δικό τους λάδι. 

Δείτε το τρέιλερ

Ο Θάνος Νικολάου μπαίνει δυναμικά στην αρένα του Μονομάχου καθώς έχει αποκτήσει το δικό του fan club. Καταφέρνει από την πρώτη κιόλας ερώτηση να βγάλει εκτός παιχνιδιού 29 αντιπάλους και να συγκεντρώσει 2.900 ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στην πρώτη ερώτηση. Ακόμα, μέσα στις επόμενες τέσσερις ερωτήσεις εξοντώνει και τους υπόλοιπους αντιπάλους του και φεύγει νικητής!

Μονομάχος

Μετά από νέα κλήρωση, η Μαρία Χατζή που κάθεται στη θέση 65 είναι η επόμενη τυχερή που γίνεται Μονομάχος. Ξεκινά καλά στις δύο πρώτες ερωτήσεις αλλά στη συνέχεια δυσκολεύεται και χρησιμοποιεί σιγά- σιγά τις βοήθειες...

Μονομαχος

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

 

Πηγή: skai.gr

