Τaylor Swift: Tο νέο της άλμπουμ ξεπέρασε κάθε ρεκόρ αναπαραγωγής στο Spotify

Το νέο άλμπουμ της Taylor Swift, The Tortured Poets Department, έσπασε το ρεκόρ του Spotify με τις περισσότερες αναπαραγωγές σε μια μέρα, ανέφερε η πλατφόρμα.

Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της κυκλοφόρησε την Παρασκευή, προκαλώντας στους Swifties, σε όλο τον κόσμο, σε φρενίτιδα.

Περιέχει 31 κομμάτια στα οποία η μεγάλη σταρ «ανοίγει την καρδιά της» μετουσιώνοντας το θυμό της πρώην συντρόφους της...σε τέχνη.

Τα πρώτα 16 κομμάτια κυκλοφόρησαν όπως είχε προγραμματιστεί στις 5 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μόλις λίγες ώρες αργότερα, κυκλοφόρησαν επιπλέον 15 κομμάτια, δίνοντας στους θαυμαστές μια... γερή δόση Taylor αλλά και στους δημοσιογράφους, υλικό για να γράφουν

Η Swift είπε ότι το άλμπουμ ήταν μια ανθολογία νέων έργων που αντανακλούσαν «γεγονότα, απόψεις και συναισθήματα από μια φευγαλέα και μοιρολατρική στιγμή στο χρόνο...εξίσου συγκλονιστική και θλιβερή».

Συνέχισε δηλώνοντας εκείνη η περίοδο της ζωής της «τώρα έχει τελειώσει».

«Το κεφάλαιο έκλεισε και ολοκληρώθηκε. Δεν υπάρχει τίποτα για εκδίκηση, δεν υπάρχουν θέματα για να διευθετηθούν όταν επουλωθούν οι πληγές", είπε. «Αφού έχουμε πει την πιο θλιβερή ιστορία μας, μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν».

Η Swift ανακοίνωσε την άφιξη του 11ου στούντιο άλμπουμ της ζωντανά στη σκηνή των βραβείων Grammy τον Φεβρουάριο.

Περιέχει κομμάτια όπως το «So Long, london», το οποίο πιστεύεται ευρέως ότι αφορά τον πρώην σύντροφό της, τον Βρετανό ηθοποιό Joe Alwyn.

Η Swift, ήταν ζευγάρι με τον Άλγουιν για έξι χρόνια και είχε μετακομίσει στο παρελθόν στο Λονδίνο όπου ζούσε εκείνος.

Ένα άλλο κομμάτι, το «But Daddy I Love Him», πιστεύεται επίσης ότι πραγματεύεται το ειδύλλιο της Swift με τον τραγουδιστή του 1975, Matty Healy, πέρυσι, γεγονός το οποίο όμως ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε.



