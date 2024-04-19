Δύο κορυφαίες οργανίστες στο Royal Festival Hall

Με τον τίτλο «Οι δύο Ελληνίδες θεές του εκκλησιαστικού οργάνου» υποδέχεται το Royal Festival Hall την Ουρανία Γκάσιου, οργανίστα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, και την Ελένη Κεβεντσίδου στις ξεχωριστές εκδηλώσεις που διοργανώνει φέτος για να γιορτάσει τα 70 χρόνια από την πρώτη συναυλία του εκκλησιαστικού του οργάνου.

Οι διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, οι οποίες υπήρξαν αμφότερες υπότροφοι του εκπαιδευτικού προγράμματος εκκλησιαστικού οργάνου του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» και πλέον διαπρέπουν ως σολίστ σε όλο τον κόσμο, αποδέχθηκαν με χαρά την τιμητική πρόσκληση του Royal Festival Hall. Θα συμμετάσχουν σε μια μεγάλη εορταστική συναυλία που πραγματοποιείται την Παρασκευή 28 Ιουνίου στην ιστορική βρετανική αίθουσα, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα γοητευτικό πρόγραμμα με πρωτότυπα έργα αλλά και εμπνευσμένες μεταγραφές για εκκλησιαστικό όργανο.

Εκτός από διάσημες συνθέσεις για σόλο όργανο του Σεζάρ Φρανκ, του Πιερ Κοσερώ, του Φραντς Λιστ και του Μαξ Ρέγκερ, οι ακροατές θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να ακούσουν επίσης ένα απόσπασμα από το Δεύτερο βρανδεμβούργιο κοντσέρτο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε μεταγραφή για τέσσερα χέρια καθώς και μια σύγχρονη δημιουργία για ντουέτο εκκλησιαστικού οργάνου που υπογράφει ο 'Αγγλος συνθέτης Κέννεθ Λάιτον.

Οι δυο οργανίστριες μιλούν με ενθουσιασμό για την εμφάνισή τους στο Royal Festival Hall

«Είναι μεγάλη μου χαρά που φέτος επιστρέφω στο Royal Festival Hall σε μια εορταστική συναυλία αφιερωμένη στα 70 χρόνια του εκκλησιαστικού οργάνου αυτής της πολύ σημαντικής αίθουσας. Με το συγκεκριμένο εκκλησιαστικό όργανο γνωριζόμαστε καλά, καθώς πριν από μερικά χρόνια είχα την τιμή να το παρουσιάσω σε εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Women of the World» αναφέρει η Ουρανία Γκάσιου και δηλώνει ενθουσιασμένη που θα έχει την ευκαιρία να ξαναβρεθεί στο Royal Festival Hall.

«Μάλιστα, αυτή τη φορά, θα μοιραστώ τον πάγκο του οργάνου με την Ελένη Κεβεντσίδου, φίλη και συνάδελφο με την οποία είχαμε ένα κοινό ξεκίνημα ως υπότροφοι του Συλλόγου "Οι Φίλοι της Μουσικής", το 1998. Μέσα σε αυτά τα 26 χρόνια που μεσολάβησαν, έχουμε παίξει μαζί κομμάτια για τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια, αρκετές φορές! Χαίρομαι πολύ που θα ξαναβρεθούμε μαζί επί σκηνής, στη συναυλία του Ιουνίου, η οποία σίγουρα θα αποτελέσει ορόσημο για την πορεία και των δυο μας» προσθέτει.

Από την πλευρά της η Ελένη Κεβεντσίδου σημειώνει ότι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, όταν τους έγινε η πρόταση να συμμετάσχουν στον κύκλο συναυλιών για την επέτειο των 70 χρόνων από την πρώτη συναυλία του εκκλησιαστικού οργάνου του Royal Festival Hall, του κοσμήματος αυτής της διάσημης αίθουσας συναυλιών.

«Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1954 με σύμβουλο τον Ralph Downes, δάσκαλο του Nicolas Kynaston. Είχα την τύχη να συμμετάσχω στην τελευταία ηχογράφηση πριν την ανακατασκευή του (2005-2007) και την πλήρη αποκατάστασή του το 2014. Είναι ξεχωριστή τιμή για εμάς, ως οργανίστες και ως Ελληνίδες, να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα με σόλο συνθέσεις και έργα για 4 χέρια και πόδια στο όργανο των 7.866 αυλών του Royal Festival Hall. Εκεί που έδωσαν κάποτε ρεσιτάλ σπουδαίοι συνθέτες και σολίστ, όπως οι Pierre Cochereau, Maurice Duruflé, André Marchal, Jean Demessieux, Marcel Dupré, Nicolas Kynaston, την παράδοση των οποίων συνεχίζουν σήμερα οι Iveta Apkalna, Olivier Latry, Isabelle Demers, μεταξύ άλλων. Έχουμε ετοιμάσει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα για τα "γενέθλια" του οργάνου, και ανυπομονώ να μοιραστώ τη σκηνή του Royal Festival Hall με την Ουρανία Γκάσιου στις 28 Ιουνίου!» επισημαίνει.

Δείτε περισσότερα για την εορταστική συναυλία της Ουρανίας Γκάσιου και της Ελένης Κεβεντσίδου στο Royal Festival Hall στο https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/classical-music/organ-70-ourania-gassiou-eleni-keventsidou?eventId=965725

Προκήρυξη υποτροφιών εξειδίκευσης στο εκκλησιαστικό όργανο

O Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής», σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, προκηρύσσει δύο διετείς υποτροφίες εξειδίκευσης στο εκκλησιαστικό όργανο, με καθηγήτρια τη διακεκριμένη σολίστ και οργανίστα του Μεγάρου Ουρανία Γκάσιου. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών, με έναρξη το φθινόπωρο του 2024, θα πραγματοποιηθεί στο εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου. Οι υποτροφίες αποτελούν ευγενική χορηγία της κυρίας Έφης Αβέρωφ και της κυρίας Ιόλης Πάκη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην α΄ φάση: 8.5.2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

