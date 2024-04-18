Διέρρευσαν στο διαδίκτυο τα νέα τραγούδια της Tailor Swift

Με τον όρο φρενίτιδα θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ αφού το νέο της άλμπουμ, The Tortured Poets Department, φαίνεται να έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

NEW TAYLOR SWIFT LEAK

THE TORTURED POETS DEPARTMENT LEAK

TTPD SNIPPET

TAYLOR SWIFT TTPD

CHARLIE PUTH pic.twitter.com/CYIJTiF95l April 18, 2024

Πολλοί χρήστες έχουν δημοσιεύσει κομμάτια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να λένε ότι προέρχονται από έναν σύνδεσμο του Google Drive που περιέχει ολόκληρη τη λίστα των 17 τραγουδιών.

On April 18th, 2024, Taylor Swift's THE TORTURED POETS DEPARTMENT became the most pre-saved album Countdown Page in Spotify history. 🤍 pic.twitter.com/gJbZgegdwV — Spotify (@Spotify) April 18, 2024

Σε κάθε περίπτωση, φανατικοί θαυμαστές της τραγουδίστριας επιμένουν πως στο σωστό είναι περιμένουν την επίσημη κυκλοφορία τους την Παρασκευή.

TAYLOR SWIFT LEAK!!!

TTPD LEAKED!!!!

THE TORTURED POETS DEPARTMENT LEAK!!!! pic.twitter.com/SiNHWj2sh8 — isla 𝜗𝜚 ash wife (@yailftv) April 17, 2024

«Σηκώστε το χέρι σας αν είστε πραγματικός φαν της Taylor Swift και δεν ακούτε», έγραψε ένας χρήστης των social media.

«Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι το θέμα δεν είναι μόνο το να είσαι θαυμαστής. Είναι να σέβεσαι τους άλλους για τη σκληρή δουλειά τους», έγραψε ένας άλλος.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως το 11ο στούντιο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει εντός των επομένων μηνών, ήδη από τα βραβεία Grammy του Φεβρουαρίου.

Είναι η πρώτη της συλλογή, εδώ και περίπου δύο χρόνια, με εντελώς νέο υλικό.

Άλλοι θαυμαστές της υπέθεσαν ότι τα κομμάτια θα μπορούσαν να είναι απλώς δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, αν και ορισμένα κομμάτια "AI" που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο αποδείχθηκαν παλαιότερα, λιγότερο γνωστά τραγούδια της.

From the desk of THE TORTURED POETS DEPARTMENT intern, the #TTPDBoardMeeting agenda. 📜🤍



See you tonight. https://t.co/PTWtDQP87V pic.twitter.com/1mTH0OMhdk — Taylor Nation (@taylornation13) April 18, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.