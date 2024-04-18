Λογαριασμός
Φρενίτιδα στα σόσιαλ: Διέρρευσαν στο διαδίκτυο τα νέα τραγούδια της Taylor Swift

Χαμός στο διαδίκτυο με τις διαρροές του πολυαναμενόμενου άλμπουμ της Tailor Swift

Διέρρευσαν στο διαδίκτυο τα νέα τραγούδια της Tailor Swift

Με τον όρο φρενίτιδα θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ αφού το νέο της άλμπουμ, The Tortured Poets Department, φαίνεται να έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Πολλοί χρήστες έχουν δημοσιεύσει κομμάτια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να λένε ότι προέρχονται από έναν σύνδεσμο του Google Drive που περιέχει ολόκληρη τη λίστα των 17 τραγουδιών.

Σε κάθε περίπτωση, φανατικοί θαυμαστές της τραγουδίστριας επιμένουν πως στο σωστό είναι περιμένουν την επίσημη κυκλοφορία τους την Παρασκευή.

«Σηκώστε το χέρι σας αν είστε πραγματικός φαν της Taylor Swift και δεν ακούτε», έγραψε ένας χρήστης των social media.

«Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι το θέμα δεν είναι μόνο το να είσαι θαυμαστής. Είναι να σέβεσαι τους άλλους για τη σκληρή δουλειά τους», έγραψε ένας άλλος.

lklklk

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως το 11ο στούντιο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει εντός των επομένων μηνών, ήδη από τα βραβεία Grammy του Φεβρουαρίου.

Είναι η πρώτη της συλλογή, εδώ και περίπου δύο χρόνια, με εντελώς νέο υλικό.

Άλλοι θαυμαστές της υπέθεσαν ότι τα κομμάτια θα μπορούσαν να είναι απλώς δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, αν και ορισμένα κομμάτια "AI" που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο αποδείχθηκαν παλαιότερα, λιγότερο γνωστά τραγούδια της.

Πηγή: ΒΒC

