Θεατρικές παραστάσεις

Έξι πρόσωπα σε αναζήτηση συγγραφέα, του Λουίτζι Πιραντέλλο σε σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου στο Altera Pars

Το «Έξι πρόσωπα σε αναζήτηση συγγραφέα», από τα πιο επαναστατικά θεατρικά κείμενα του 20ού αιώνα, ανεβάζει στο Θέατρο Altera Pars, ο Πέτρος Νάκος. Ένας απελπισμένος σκηνοθέτης κάνει πρόβα σ’ ένα θέατρο με το θίασό του, όταν ξαφνικά έξι μυστηριώδη πρόσωπα, μέλη μιας ιδιότυπης οικογένειας, εισβάλλουν στο χώρο. Τα πρόσωπα κουβαλούν μια τραγική ιστορία και ζητούν από το σκηνοθέτη να την παρουσιάσει επί σκηνής, ώστε να λυτρωθούν και ν’ απαλλαγούν από τους δαίμονες που τα στοιχειώνουν. Εκείνος, αν και διστακτικός στην αρχή, στην πορεία συμπαρασύρεται από το δράμα τους, το οποίο πιστεύει ότι θα τον οδηγήσει στη μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία που ονειρεύεται και πείθεται να το αναπαραστήσει επί σκηνής.

Μουσικές παραστάσεις-Συναυλίες-Πάρτι

Chamber Orchestra of Europe με τον Κωνσταντίνο Καρύδη και τον Jan Lisiecki στο Μέγαρο

Με τη μεγάλη συναυλία της Chamber Orchestra of Europe υπό τον Κωνσταντίνο Καρύδη ολοκληρώνεται το φετινό Φεστιβάλ της Άνοιξης, που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αρχιμουσικός με σημαντική διεθνή πορεία, ο Κωνσταντίνος Καρύδης θα διευθύνει την Chamber Orchestra of Europe (Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης), η οποία απαρτίζεται από επίλεκτους μουσικούς με πολυβραβευμένες ηχογραφήσεις, σ’ ένα πρόγραμμα υψηλών ερμηνευτικών αξιώσεων, καθοδηγώντας το κορυφαίο σύνολο σε ένα ταξίδι στον μουσικό χρόνο.

