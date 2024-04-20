Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Πανθέοι: Τα νέα του Ανδρέα αναστατώνουν τα αδέρφια του - Δείτε απόσπασμα

Σήμερα στις 18:40, στον ΣΚΑΪ

Οι Πανθέοι: Τα νέα του Ανδρέα αναστατώνουν τα αδέρφια του - Δείτε απόσπασμα

Τα δυσάρεστα νέα του πολέμου αναστατώνουν τους ήρωες που προσπαθούν να προετοιμαστούν για τα χειρότερα. Πόσο έτοιμοι μπορούν να είναι όταν ο πόλεμος χτυπά για τα καλά την πόρτα της Ελλάδας; Νέες αλήθειες βγαίνουν στο φως και πληγώνουν ενώ οι αποφάσεις κάποιων άλλων έχουν τραγικές συνέπειες στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Οι Πανθέοι: Τα νέα του Ανδρέα αναστατώνουν τα αδέρφια του - Δείτε απόσπασμα

Ο Βαλλίδης φτάνει αργά στην εκκλησία και δεν προλαβαίνει να αποτρέψει τον γάμο της Αλέκας με τον Στάθη. Και ενώ η Αλέκα πιστεύει πως έστω και τελευταία στιγμή θα μαλακώσει και θα της δώσει την ευχή του, εκείνος την αποκληρώνει. Όμως, ο Στάθης δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα.

Οι Πανθέοι: Τα νέα του Ανδρέα αναστατώνουν τα αδέρφια του - Δείτε απόσπασμα

Ο Τέλης λέει στον Κίτσο πως είναι ερωτευμένος με την Πέλλα και ο Κίτσος τον παροτρύνει να της μιλήσει και να της πει πώς αισθάνεται.

Οι Πανθέοι: Τα νέα του Ανδρέα αναστατώνουν τα αδέρφια του - Δείτε απόσπασμα

Η Χρυσοστόμη πηγαίνει με τη Μάρμω να βγάλουν φωτογραφίες ώστε να φτιάξει το διαβατήριό της που θα της χρειαστεί για το ταξίδι με τον Κίτσο. Ο Ανδρέας καλεί εκτάκτως τον Ισίδωρο και τον Φάνη σπίτι του για να τους ενημερώσει για τον επικείμενο πόλεμο με τους Ιταλούς για να είναι προετοιμασμένοι. Ο Μαρμάρης πλησιάζει τον Χρυσίνα με σκοπό να στρέψει και αυτόν εναντίον της Μιρέλλας.

Οι Πανθέοι: Τα νέα του Ανδρέα αναστατώνουν τα αδέρφια του - Δείτε απόσπασμα

Ο Κίτσος, τέλος, πιέζει τη Δέσποινα να του πει την αλήθεια για τον χωρισμό της με τον πατέρα του…
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Οι Πανθέοι ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark