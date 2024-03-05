Κριός

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Ταύρος

Είστε αρκετά ξεροκέφαλοι και αποφεύγετε πεισματικά τους νεωτερισμούς. Κατά προτίμηση θα θέλατε να χειριστείτε τις καταστάσεις με τον παλιό, καλό τρόπο που έχετε συνηθίσει, οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει και θα πρέπει να προσαρμοστείτε. Αφήστε την μέρα να σας καθοδηγήσει, γιατί κάθε προσπάθεια επιβολής των δικών σας ρυθμών ή σχεδίων θα είναι μάταιος κόπος. Χαλαρώστε και απολαύστε το…

Δίδυμοι

Δεν είστε στα καλύτερα σας και σας διακρίνει μια απαισιοδοξία. Κάντε ότι καλύτερο μπορείτε και οι καλές ειδήσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν. Απλά μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια. Είστε έξυπνοι και δημιουργικοί! Κάντε σωστή χρήση των δώρων του Σύμπαντος για να μπορέσετε να έχετε μια ανοδική πορεία, προς όφελος δικός σας και των αγαπημένων σας

Καρκίνος

Δεν θα πρέπει να είστε απόλυτοι και μονοκόμματοι με προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στον εργασιακό ή οικογενειακό περιβάλλον. Ακούστε προσεκτικά, κατανοήστε, συμβουλευτείτε και δράστε. Σας απασχολεί επίσης η υγεία σας και σας αγχώνει. Πρόκειται άραγε για πραγματικά ή φανταστικά προβλήματα, που έχουν την βάση τους στην κάπως πεσμένη σας ψυχολογία;

Λέων

Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι’ αυτό θα είναι ο σύντροφός σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήσετε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση. Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Παρθένος

Ήρεμη η μέρα σας και οι επαγγελματικές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς. Έχοντας παραμερίσει πολλά από τα εμπόδια που έχουν βρεθεί στον δρόμο σας, έχετε καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταγράψετε επιτυχίες. Γιορτάστε τις επιτυχίες σας λοιπόν, αλλά μην επαναπαύεστε. Επωφεληθείτε της νηνεμίας αυτής και κάντε πράγματα για τον εαυτό σας, κάτι που θα σας ξεκουράσει και θα σας ανανεώσει.

Ζυγός

Ίσως θα πρέπει να χαμηλώσετε τον πήχη των προσδοκιών σας σήμερα και να βάλετε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στους αγαπημένους σας σήμερα και ξεχάστε τις έγνοιες. Φροντίστε επίσης την υγεία σας ή για την καλή σας φυσική κατάσταση.

Σκορπιός

Κάποια προδοσία, μικρή ή μεγαλύτερη θα βιώσετε φίλοι μου και θα πληγωθείτε, γιατί δεν το περιμένατε. Μην αφήνετε όμως να σας πάρει από κάτω… Δίνοντας βάση την διαίσθηση σας θα καταφέρετε να βρείτε άκρη στις περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σας και σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Τοξότης

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σας. Προσοχή στις κινήσεις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης σας.

Αιγόκερως

Εάν έχετε αφήσει κάποιες σχέσεις σας στην τύχη τους, θα σας αφήσουν και αυτές… Δεν σας περισσεύουν όμως οι φίλοι αυτή την περίοδο για να χάσετε μια πολύτιμη και μακροχρόνια φιλία. Κάντε αυτό που πρέπει. Αφιερώστε επίσης χρόνο στον σύντροφο σας, παραμερίζοντας τις άλλες υποχρεώσεις σας, γιατί τον παραμελήσατε πολύ τελευταία. Πραγματοποιήστε μια ρομαντική έξοδο και χαλαρώστε μαζί του!

Υδροχόος

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Ιχθείς

Δυσκολίες και δυσαρμονίες θα βρεθούν στον δρόμο σας σήμερα! Μην προσπαθήσετε να τις αγνοήσετε, γιατί θα σας ταλαιπωρήσουν περισσότερο. Ασχοληθείτε σοβαρά με ότι προκύψει και λύστε το με αποφασιστικότητα. Μην υπαναχωρείτε ως προς τις ηθικές αξίες και πιστεύω σας, ακόμη και αν έχετε την στήριξη των γύρω σας. Αργά ή γρήγορα θα κληθείτε να πληρώσετε τις συνέπειες των πράξεων σας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.