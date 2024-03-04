Για να τιμήσει τις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ για την Καλύτερη Ταινία, ο Βρετανός σχεδιαστής Ολι Γκιμπς (Olly Gibbs) δημιούργησε υπέροχες pop art αφίσες με μοναδικά σχέδια του χρυσού αγαλματιδίου.

Σύμφωνα με το Creative Bloq, o Γκιμπς αναπαριστά κάθε ταινία με ένα δικό της Όσκαρ, δίνοντας σε κάθε σχέδιο μια απολαυστική δόση του χαρακτήρα της.

Ο βραβευμένος σχεδιαστής σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter), μοιράστηκε τη νέα αφίσα όπου διακρίνονται πολλές μικρές λεπτομέρειες των ταινίων «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, «The Holdovers» του Αλεξάντερ Πέιν, «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε, «American Fiction» του Κόρντ Τζέφερσον, «Anatomy of the Fall» της Ζυστίν Τριετ, «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ, «Past Lives» της Σελίν Σονγκ, «The zone of interest» του Τζόναθαν Γκλέιζερ και «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Kάθε χρόνο οι εικονογραφήσεις του Γκιμπς είναι κάτι που το κοινό των Όσκαρ τις περιμένει με ανυπομονησία. Παρά τη φήμη ότι το 2023 ήταν η τελευταία χρονιά που θα σχεδίαζε τις μοναδικές αφίσες, ο Ολι Γκιμπς επέστρεψε για να τιμήσει για μία ακόμη φορά μια τόσο συναρπαστική χρονιά του κινηματογράφου.

Η απονομή των φετινών Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου στο Dolby Theatre, του Λος 'Αντζελες.

Πηγή: skai.gr

