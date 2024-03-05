Μάλλον ευεργετικά λειτούργησε η τελευταία χαμένη ασυλία για τους Μαχητές. Αν και έχασαν ένα σημαντικότατο έπαθλο φαγητού, ψηφίστηκαν και προκλήθηκαν εντάσεις μεταξύ τους, η ομάδα βρήκε το σθένος να πάει στον δεύτερο αγώνα και να πάρει τη νίκη.

Σημαντικές και μάλλον απρόσμενες λύσεις αποδείχθηκαν οι πόντοι που ήρθαν από Aira και Μαριλίνα.







Από τον αγώνα δεν έλειψαν και οι εντάσεις, με τον Ντάνιελ να ζητά VAR για έλεγχο παράβασης, τους Μπλε να αντιδρούν με αγανάκτηση και τον ηθοποιό να κατευθύνεται προς το μέρος τους εκνευρισμένος.

Ο τελευταίος πόντος και το κλείσιμο της αναμέτρησης ήρθε με τη νίκη της Δώρας απέναντι στην Ευγενία.

Δυστυχώς για την νέα παίκτρια το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά καθώς μετά από μιάμιση εβδομάδα δεν έχει καταφέρει να φέρει πόντο. Οι Κόκκινοι είχαν ξεκάθαρο έργο σε αυτήν την κάλπη.

Ο Γιώργος Λιανός απευθυνόμενος στην Ευγενία προσπάθησε να μάθει τι είναι εκείνο που την απασχολεί και την δυσκολεύει στους στίβους μάχης. Η ίδια απάντησε πως ίσως λόγω των κακών πρώτων αποτελεσμάτων την έχει πάρει από κάτω.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.