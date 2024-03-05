Μάλλον ευεργετικά λειτούργησε η τελευταία χαμένη ασυλία για τους Μαχητές. Αν και έχασαν ένα σημαντικότατο έπαθλο φαγητού, ψηφίστηκαν και προκλήθηκαν εντάσεις μεταξύ τους, η ομάδα βρήκε το σθένος να πάει στον δεύτερο αγώνα και να πάρει τη νίκη.
Σημαντικές και μάλλον απρόσμενες λύσεις αποδείχθηκαν οι πόντοι που ήρθαν από Aira και Μαριλίνα.
Από τον αγώνα δεν έλειψαν και οι εντάσεις, με τον Ντάνιελ να ζητά VAR για έλεγχο παράβασης, τους Μπλε να αντιδρούν με αγανάκτηση και τον ηθοποιό να κατευθύνεται προς το μέρος τους εκνευρισμένος.
