Η Νικολίνα ήταν η νικήτρια της ημέρας στο My Style Rocks με 11 βαθμούς και πήρε πίσω τον βαθμό που της είχε αφαιρέσει η Μπι.

Διαμάχες μεταξύ των διαγωνιζομένων για τους βαθμούς. Η Ηρώ είπε στην Φωτεινή πως βάζει συνέχεια 3 στη Ζέτα.

Έξαλλος με την στάση της Casablanca ο Λάκης Γαβαλάς. «Αυτό το παλτό μπορεί να κάνει καλύτερα στο αγόρι σου, εσένα δεν σου πηγαίνει».

Ο Λάκης Γαβαλάς έκρινε το ντύσιμο της Φωτεινής με μια επική ατάκα, αλλά και lip gloss στα χείλη του.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης θεωρεί ότι ο ένας βαθμός της Ηρώς στη Φωτεινή είναι άδικος.

Η Casablanca έβαλε τις φωνές στην Σιμόν! Χαμός στο πλατό.

Τα κορίτσια θεωρούν ότι η Ζέτα ακολούθησε χειριστική τακτική με την Ανδριάνα.

Η Νικολίνα μίλησε για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. «Με αυτό τον νόμο νιώθω περήφανη για τη χώρα μου».

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:

