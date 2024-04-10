Λογαριασμός
Survivor 2024: Ποια θα είναι η τέταρτη μονομάχος; - Δείτε το trailer

Με τις επιλογές για την 4η υποψηφιότητα να είναι πολύ περιορισμένες είναι αρκετά τα πρόσωπα που μπαίνουν με μεγαλύτερο πάθος στον αγώνα προκειμένου να κερδίσουν την ασυλία τους

Σαρβάιβορ

Το φύλο της μονομαχίας έχει κλειδώσει και ξέρουμε πως για ακόμα μία φορά θα είναι γυναικεία υπόθεση, μένει όμως να μάθουμε απόψε το όνομα της τέταρτης μονομάχου! 

Δείτε το trailer:

Με τις επιλογές για την 4η υποψηφιότητα να είναι πολύ περιορισμένες είναι αρκετά τα πρόσωπα που μπαίνουν με μεγαλύτερο πάθος στον αγώνα προκειμένου να κερδίσουν την ασυλία τους. Δεν μάχονται όμως όλα τα μέλη μίας ομάδας με το ίδιο σθένος και το γεγονός προκαλεί ερωτηματικά και αντιδράσεις. 

σαρβάιβορ

Τι έχει συμβεί με τον Γιώργο Γκιουλέκα και για μία ακόμα φορά βρίσκεται στο επίκεντρο των σχολιασμών και των συζητήσεων; Η ένταση στην καλύβα των Κόκκινων ανεβαίνει και το ίδιο συμβαίνει και στο Συμβούλιο…

σαρβάιβορ

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR
Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
