Το φύλο της μονομαχίας έχει κλειδώσει και ξέρουμε πως για ακόμα μία φορά θα είναι γυναικεία υπόθεση, μένει όμως να μάθουμε απόψε το όνομα της τέταρτης μονομάχου!

Δείτε το trailer:

Με τις επιλογές για την 4η υποψηφιότητα να είναι πολύ περιορισμένες είναι αρκετά τα πρόσωπα που μπαίνουν με μεγαλύτερο πάθος στον αγώνα προκειμένου να κερδίσουν την ασυλία τους. Δεν μάχονται όμως όλα τα μέλη μίας ομάδας με το ίδιο σθένος και το γεγονός προκαλεί ερωτηματικά και αντιδράσεις.

Τι έχει συμβεί με τον Γιώργο Γκιουλέκα και για μία ακόμα φορά βρίσκεται στο επίκεντρο των σχολιασμών και των συζητήσεων; Η ένταση στην καλύβα των Κόκκινων ανεβαίνει και το ίδιο συμβαίνει και στο Συμβούλιο…

