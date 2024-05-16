Stevie Wonder: Ο θρυλικός τραγουδιστής είναι και επίσημα υπήκοος Γκάνας

Ο θρυλικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός, Στίβι Γουόντερ είναι επίσημα υπήκοος Γκάνας.

Στα 74α γενέθλια του ο Αμερικανός θρύλος της R&B, pop, soul, gospel και funk έλαβε τιμητικά την υπηκοότητα της Γκάνας από τον πρόεδρο της χώρας.

«Συγχαρητήρια» είπε ο Νάνα Ακούφο-Άντο στον Στίβι Γουόντερ επιδίδοντας στον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή το πιστοποιητικό στην τελετή απονομής της υπηκοότητας στο προεδρικό μέγαρο, στην Άκρα τη Δευτέρα και μια τούρτα γενεθλίων με τη σημαία της Γκάνας.

AMERICAN music icon Stevie Wonder has been granted Ghanaian citizenship.@StevieWonder https://t.co/BiABILX3cX — The Chronicle (@ChronicleZim) May 15, 2024

Ο σούπερ σταρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πολιτεία του Μίσιγκαν των ΗΠΑ, αλλά είχε από καιρό δεσμούς με τη Γκάνα στη δυτική Αφρική, χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα του.

Το 1975, έχοντας πίσω του μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ, ο Στίβι Γουόντερ εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία να διακόψει τη μουσική καριέρα του και να μετακομίσει στη Γκάνα. Πίστευε ότι η καταγωγή των προγόνων θα μπορούσε να εντοπιστεί εκεί.

Τελικά έμεινε στις ΗΠΑ, αλλά μετά από συμμετοχή σε Μουσικό Φεστιβάλ της Γκάνας τη δεκαετία του 1990, εξέφρασε και πάλι την επιθυμία να εγκατασταθεί εκεί.

Σε ένα μεταγενέστερο ταξίδι στη Γκάνα έγραψε ολόκληρο το άλμπουμ του «Conversation Peace» και σε συνέντευξη μόλις πριν από τρία χρόνια ο σταρ αναφέρθηκε και πάλι στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στη Γκάνα λόγω των εντάσεων και της φυλετικής αδικίας στις ΗΠΑ.

Ο Στίβι Γουόντερ, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς της αφρικανικής χώρας εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη, τη χαρά και την τιμή που του απονεμήθηκε η υπηκοότητα.

Ο Γουόντερ έμαθε να παίζει πιάνο, ντραμς και φυσαρμόνικα σε ηλικία 9 ετών και υπέγραψε συμβόλαιο στη Motown το 1961. Έχει κερδίσει 25 βραβεία Grammy, ένα τιμητικό βραβείο, και ήταν υποψήφιος 74 φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

