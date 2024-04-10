Survivor 2024: Νίκη των Μπλε, έντονες αντιπαραθέσεις και νέες υποψηφιότητες

Το σημερινό επεισόδιο του Survivor ξεκίνησε με συζητήσεις τόσο στους Κόκκινους, όσο και στους Μπλε. Λύθηκαν εσωτερικά προβλήματα, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για τον τραυματισμό της Ασημίνας.

Μετέπειτα οι διαγωνιζόμενοι οδηγήθηκαν στον στίβο μάχης και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ασυλίας τέσσερις εξ' αυτών ανακοίνωσαν ότι θα μείνουν εκτός. Ακολούθησαν έντονες διαφωνίες και καυστικά σχόλια και από τις δύο πλευρές για την στρατηγική που επιλέχθηκε.

Στον αγώνα επικράτησαν οι Μπλε και πέταξαν το μπαλάκι στους Κόκκινους όσον αφορά στην ψηφοφορία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Μαχητές πανηγύρισαν τη νίκη τους φιλώντας τις βέρες τους.

Μετά το τέλος της "μονομαχίας" οι κόντρες συνεχίστηκαν. Η Σταυρούλα επισήμανε ότι ο αγώνας ήταν στημένος από τους Κόκκινους, ενώ τόνισε επίσης ότι οι άνδρες φοβούνται να βγουν υποψήφιοι. Μάλιστα κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας τους χαρακτήρισε "κότες".

Οι Μπλε έθεσαν υποψία προς αποχώρηση την Χρύσα, ενώ οι Κόκκινοι την Δώρα. «Και εγώ τον εαυτό μου θα ψήφιζα», ανέφερε η τελευταία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αναμένεται να υπάρξει μια συγκλονιστική γυναικεία μονομαχία στη συνέχεια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.