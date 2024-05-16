Άσχημα νέα για όλους τους θαυμαστές της Jennifer Lopez και του Ben Affleck, καθώς, σύμφωνα με αρκετά διεθνή μέσα, το ζευγάρι φαίνεται να οδεύει προς μια κατεύθυνση που θα μπορούσε να καταλήξει σε διαζύγιο.

Από τότε που επανασυνδέθηκαν μετά από, σχεδόν, δύο δεκαετίες που ήταν χωριστά, οι Jennifer Lopez και Ben Affleck αποφάσισαν να παντρευτούν, ωστόσο τα σύννεφα στον γάμο τους έχουν πυκνώσει και μάλιστα έχουν αραιώσει και οι κοινές τους εμφανίσεις. Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για δυσκολίες στον γάμο τους, ωστόσο είναι πρόωρο να ειπωθεί ότι οι δύο τους χωρίζουν.

Μάλιστα, η «Marca» παρουσιάζει και «στοιχεία», τα οποία αποκαλύπτουν ότι το ζευγάρι δεν τα πάει καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει εντοπιστεί σε πολλά μέρη μόνη της, χωρίς τον Μπεν Άφλεκ. Γιόρτασε την Ημέρα της Μητέρας με φίλους και όχι με τον σύζυγό της. Ο Άφλεκ ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή εκείνη την ημέρα.

Σύμφωνα με το «In Touch Weekly» και άνθρωπο που μίλησε στο μέσο, αποκαλύπτεται ότι το ζευγάρι προσπαθεί να τα βρει και γι’ αυτό πηγαίνει σε σύμβουλο γάμου. Ο ίδιος άνθρωπος ανέφερε ότι οι δυο τους τσακώνονται για τα πάντα. «Μπορεί να δει κάποιος πόσο δυστυχισμένος είναι ο Άφλεκ όταν βρίσκεται σε δημόσιες εκδηλώσεις με τη Λόπεζ», ανέφερε η πηγή.

Jennifer Lopez may have convinced husband Ben Affleck to do therapy, but he's participating with an extremely heavy heart. https://t.co/DmqHU3temP — In Touch Weekly (@intouchweekly) May 15, 2024

