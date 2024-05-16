Kathryn Bigelow: Θα σκηνοθετήσει την επόμενη ταινία της για το Netflix

Η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις, Κάθριν Μπίγκελοου, θα σκηνοθετήσει την επόμενη μεγάλου μήκους ταινία της για το Netflix.

Η υπηρεσία streaming επιβεβαίωσε το πρότζεκτ κατά την αρχική παρουσίασή του σε διαφημιστές το απόγευμα της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη.

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τον τίτλο ή την πλοκή του έργου, ωστόσο πηγές ανέφεραν στο «Deadline» ότι θα διαδραματίζεται στον Λευκό Οίκο εν μέσω εθνικής κρίσης.

Θα είναι το πρώτο μεγάλου μήκους φιλμ της Μπίγκελοου μετά την ταινία εποχής του 2017 «Detroit», η οποία δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε από την Annapurna Pictures.

Αν και έλαβε θετικές κριτικές, δεν κέρδισε βραβεία και δεν είχε την εμπορική επιτυχία των δύο προηγούμενων έργων της, του αμφιλεγόμενου θρίλερ του 2012 «Zero Dark Thirty» και της ταινίας για τον πόλεμο στο Ιράκ το 2009 «The Hurt Locker», που κέρδισε σε έξι κατηγορίες βραβεία Όσκαρ το 2010.

Χάρη στο «Hurt Locker», η Μπίγκελοου έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε ποτέ το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.