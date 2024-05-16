Η χορτοφαγική διατροφή, vegetarian και vegan, συνδέεται με καλύτερη κατάσταση της υγείας, που συνδέεται με την καρδιαγγειακή υγεία και τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με ανασκόπηση δημοσιευμένων εργασιών των τελευταίων δύο δεκαετιών, η οποία παρουσιάζεται στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «PLOS ONE».

Οι ερευνητές εξέτασαν 48 εργασίες που δημοσιεύθηκαν την περίοδο 2000-2023 και ανέλυσαν δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ φυτικής διατροφής, καρδιαγγειακής υγείας και κινδύνου καρκίνου.

Η ανάλυση έδειξε ότι συνολικά η vegetarian και η vegan διατροφή έχουν ισχυρή στατιστική συσχέτιση με καλύτερη κατάσταση υγείας σε διάφορους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με καρδιομεταβολικά νοσήματα, καρκίνο και θνησιμότητα, όπως η αρτηριακή πίεση, η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα και ο δείκτης μάζας σώματος.

Αυτού του είδους η διατροφή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο ισχαιμικής καρδιακής νόσου, γαστρεντερικού καρκίνου, καρκίνου του προστάτη και θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ωστόσο, οι έγκυες με χορτοφαγική διατροφή δεν αντιμετώπισαν καμία διαφορά στον κίνδυνο διαβήτη κύησης και υπέρτασης σε σύγκριση με εκείνες που δεν ακολουθούσαν φυτική διατροφή.

Συνολικά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι χορτοφαγικές διατροφές συνδέονται με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι η στατιστική ισχύς αυτής της συσχέτισης περιορίζεται σημαντικά από τις διαφορές μεταξύ των μελετών όσον αφορά στα συγκεκριμένα διατροφικά σχήματα που ακολουθήθηκαν, τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, τη διάρκεια της κάθε μελέτης και άλλους παράγοντες. Επιπλέον, ορισμένες χορτοφαγικές διατροφές μπορεί να συνδέονται με ελλείψεις βιταμινών και ανόργανων συστατικών για ορισμένους ανθρώπους. Έτσι, οι ερευνητές προειδοποιούν κατά των συστάσεων ευρείας κλίμακας για χορτοφαγική διατροφή έως ότου ολοκληρωθούν περισσότερες έρευνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

