My Style Rocks Gala: Cabaret

Στις 16.15, στον ΣΚΑΪ με την Κατερίνα Καραβάτου

My Style Rocks Gala

Το πλατό του My Style Rocks μεταμορφώνεται σήμερα σε… Cabaret για τις ανάγκες του Gala! Οι διαγωνιζόμενες αντλούν την έμπνευσή τους από γυναίκες όπως η Dita Von Teese, η Marlene Dietrich, η Liza Minelli, η Mistinguett και η Klaus Nomi και πρέπει να δημιουργήσουν εικόνες σύγχρονες για τις γυναίκες του σήμερα που εμπνέονται από το συγκεκριμένο στιλ χωρίς να εμφανιστούν με θεατρικά κοστούμια ή outfit βεστιαρίου. Τα concept θα πρέπει επίσης να ξεφύγουν από τα «θεματικά party» και να ανταποκρίνονται σε μία πιθανή εκδοχή της πραγματικότητας.

Το στιλ Cabaret χαρακτηρίζεται από κορσέδες με βαθιά λαιμόκοψη, ψηλοτάκουνα παπούτσια, δαντέλες, καλτσοδέτες, έντονα χρώματα αλλά και μαύρο, λευκό και κόκκινο που πρωταγωνιστούν. 

My Style Rocks

Αφράτες, μακριές φούστες, ψηλά σκισίματα στο πλάι, φτερά, μπόα, δαντέλες, ψηλά γάντια, φιόγκοι, πέπλα και καπέλα είναι στοιχεία που μπορούν να ενταχθούν σε ένα σύνολο Cabaret. 

My Style Rocks

Θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να φέρουν ένα σύνολο που θα τις αναδείξει σε πρωταγωνίστριες της βραδιάς ή θα εγκλωβιστούν στη λογική του κοστουμιού; 

Η Νατάσα λέει πως μετά από μία εβδομάδα στον διαγωνισμό καταλαβαίνει πώς νιώθει η Ζέτα και ότι βρίσκεται εκτός της παρέας… 

My Style Rocks

Η Νικολίνα δεν βλέπει το Cabaret στην εμφάνιση της Φωτεινής, ποια είναι η άποψη της κριτικής επιτροπής; 

My Style Rocks

My Style Rocks

My Style Rocks

