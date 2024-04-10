My Style Rocks Gala: Cabaret

Το πλατό του My Style Rocks μεταμορφώνεται σήμερα σε… Cabaret για τις ανάγκες του Gala! Οι διαγωνιζόμενες αντλούν την έμπνευσή τους από γυναίκες όπως η Dita Von Teese, η Marlene Dietrich, η Liza Minelli, η Mistinguett και η Klaus Nomi και πρέπει να δημιουργήσουν εικόνες σύγχρονες για τις γυναίκες του σήμερα που εμπνέονται από το συγκεκριμένο στιλ χωρίς να εμφανιστούν με θεατρικά κοστούμια ή outfit βεστιαρίου. Τα concept θα πρέπει επίσης να ξεφύγουν από τα «θεματικά party» και να ανταποκρίνονται σε μία πιθανή εκδοχή της πραγματικότητας.

Το στιλ Cabaret χαρακτηρίζεται από κορσέδες με βαθιά λαιμόκοψη, ψηλοτάκουνα παπούτσια, δαντέλες, καλτσοδέτες, έντονα χρώματα αλλά και μαύρο, λευκό και κόκκινο που πρωταγωνιστούν.

Αφράτες, μακριές φούστες, ψηλά σκισίματα στο πλάι, φτερά, μπόα, δαντέλες, ψηλά γάντια, φιόγκοι, πέπλα και καπέλα είναι στοιχεία που μπορούν να ενταχθούν σε ένα σύνολο Cabaret.

Θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να φέρουν ένα σύνολο που θα τις αναδείξει σε πρωταγωνίστριες της βραδιάς ή θα εγκλωβιστούν στη λογική του κοστουμιού;

Η Νατάσα λέει πως μετά από μία εβδομάδα στον διαγωνισμό καταλαβαίνει πώς νιώθει η Ζέτα και ότι βρίσκεται εκτός της παρέας…

Η Νικολίνα δεν βλέπει το Cabaret στην εμφάνιση της Φωτεινής, ποια είναι η άποψη της κριτικής επιτροπής;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.