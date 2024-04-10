«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Οι δύο Μαρίες, με τα τραγούδια αλλά και τη συνταγή τους, κατάφεραν να κερδίσουν στο προηγούμενο επεισόδιο και σήμερα μπαίνουν στην κουζίνα για δεύτερη φορά για να αντιμετωπίσουν ένα ερωτευμένο ζευγάρι, τον Χάρη Μος και τη Γιώτα.

Η Μαρία Τζινιέρη παίρνει και πάλι θέση στην κουζίνα και με τη βοήθεια της άλλης Μαρίας φτιάχνουν «γιουβέτσι μοσχάρι με λαχανικά». Η συλλογή υλικών δεν θα πάει καθόλου καλά και το πιάτο κινδυνεύει με… αποκλεισμό. Θα στήσουν πιάτο ή θα τραγουδήσουν το τελευταίο τους καραόκε και θα αποχωρήσουν;

Ο Χάρης Μος είναι τραγουδιστής ενώ η Γιώτα εργάζεται στον κλάδο της εστίασης. Οι δυο τους διηγούνται στον Μάρκο τη γνωριμία τους και στη συνέχεια, η Γιώτα προσπαθεί να μαγειρέψει «scotch eggs με πουρέ πατάτας». Θα καταφέρει η αγγλική συνταγή του Χάρη να κερδίσει τις αντιπάλους τους;

Οι σημερινές συνταγές είναι δύσκολες και με πολλά υλικά. Παρόλα αυτά, τα ζευγάρια καταφέρνουν να στήσουν τα πιάτα τους και να αποσπάσουν θετικά σχόλια από τον Έκτορα. Η νίκη θα κριθεί στις λεπτομέρειες!

