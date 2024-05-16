Η διάσωση του ΕΣΥ και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παραθέτοντας φωτογραφία που, όπως αναφέρει, είναι από εφημερία στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει ότι «αυτή η εικόνα πληγώνει την υπερηφάνεια των Ελλήνων και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τι θλιβερή ειρωνεία, είναι από εφημερία στο νοσοκομείο που φέρει το όνομα του ιδρυτή του ΕΣΥ, Γ. Γεννηματά».

«Δε χρειάζεται να υποσχεθώ. Η ζωή είναι πάνω από τις υποσχέσεις», τονίζει ο κ. Κασσελάκης και σημειώνει: «Η διάσωση του ΕΣΥ και η προστασία της ανθρώπινης ζωής - των γονιών μας, των γιαγιάδων και παππούδων μας, των παιδιών μας, η δική μας - είναι η πρώτη προτεραιότητα για μας. Όταν μας εξουσιοδοτήσει ο ελληνικός λαός, αυτή η εικόνα θα γίνει το παρελθόν στο οποίο η Ελλάδα δε θα επιστρέψει ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

