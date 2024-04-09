Survivor 2024: Ανεπανάληπτος αγώνας, κλάματα της Ασημίνας και νέα υποψηφιότητα

Με χαλάρωση, μασάζ αλλά και μπηχτές ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο του Survivor. Η Σταυρούλα πατούσε με τα πόδια της στην πλάτη του James και ο Φάνης συνειδητοποίησε ποιοι είναι αυτοί που θα τον στηρίξουν στις δύσκολες στιγμές.

Στην συνέχεια οι παίκτες μεταφέρθηκαν στον στίβο μάχης και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα η Δώρα «λύγισε». Η παίκτρια των Κόκκινων σκέφτεται έντονα τα παιδιά της, της λείπουν παρά πολύ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κακή απόδοση της.

Ακολούθησε ένα συγκλονιστικός αγώνας ανάμεσα στις δυο ομάδες, ωστόσο δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Η Ασημίνα πάλεψε με τραυματισμένο χέρι, αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και πλάνταξε στο κλάμα, η Χρυσά έσπασε το δόντι της και ο Γιώργος ισχυρίστηκε ότι τον τσίμπησε φίδι.

Με το σκορ στο 11-11 η Δαλακα και ο Γκιουλέκας από την μια πλευρά και ο Φανής με την Σταυρούλα από την άλλη έδωσαν μια ανεπανάληπτη «μάχη». Νικητές στο νήμα αναδείχθηκαν οι Κόκκινοι και οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι.

Μετέπειτα οι διαγωνιζόμενοι του παιχνιδιού επιβίωσης οδηγήθηκαν στο συμβούλιο του νησιού. Εκεί έντονα ήταν τα συναισθήματα της συγκίνησης, αλλά και της στεναχώριας. Η Ασημίνα δάκρυσε ξανά λόγω του τραυματισμού της και δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως μπορεί να επανέλθει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμπαίκτες και αντίπαλοι την στήριξαν και μίλησαν με πολύ κολακευτικά λόγια για εκείνη, ενώ της τόνισαν ότι προέχει η υγεία της.

Τέλος, η μπλε ομάδα έθεσε υποψήφιο προς αποχώρηση τον Θοδωρή, ο οποίος δεν φέρνει νίκες τελευταία.

Πηγή: skai.gr

