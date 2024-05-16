Ο Πούτιν στο Πεκίνο: Ο Σι εξήρε τη σχέση Κίνας - Ρωσίας που «ευνοεί την ειρήνη»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξήρε σήμερα τη σχέση Πεκίνου-Μόσχας, που κατ’ αυτόν «ευνοεί την ειρήνη», υποδεχόμενος στο Πεκίνο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, περιθωριοποιημένο από τη Δύση μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία το 2022.

Η σχέση Κίνας-Ρωσίας «όχι μόνο είναι προς το θεμελιώδες συμφέρον των δυο χωρών και των δυο λαών, αλλά είναι επίσης ευνοϊκή για την ειρήνη», τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ, διαβεβαιώνοντας πως είναι έτοιμος να την ενισχύσει, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της κινεζικής διπλωματίας.

Η σχέση αυτή είναι παράγων «σταθερότητας», έκρινε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. «Δεν είναι οπορτουνιστική και δεν στρέφεται εναντίον κανενός».

Ο κ. Πούτιν έφθασε νωρίς σήμερα το πρωί στην κινεζική πρωτεύουσα με την ελπίδα να πείσει τον «αγαπητό του φίλο» Σι Τζινπίνγκ να προσφέρει περισσότερη στήριξη στη Μόσχα και στην πολεμική προσπάθειά της στην Ουκρανία.

Η διήμερη επίσκεψη είναι το πρώτο ταξίδι που κάνει στο εξωτερικό ο κ. Πούτιν αφού επανεξελέγη τον Μάρτιο και η δεύτερη μέσα σε κάτι περισσότερο από έξι μήνες.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι σανίδα οικονομικής σωτηρίας για τη Ρωσία, που υφίσταται τιμωρητικές κυρώσεις από τη Δύση για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Μερικές ώρες προτού αναχωρήσει, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφραζε ικανοποίηση για την προέλαση του στρατού του, που κατέλαβε μερικές ακόμη κοινότητες στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά).

«Χωρίς όρια»

Αμέσως μετά την επιστροφή από την περιοδεία του στη Γαλλία, στη Σερβία και στην Ουγγαρία, ο Σι Τζινπίνγκ υπερασπίστηκε το δικαίωμα της χώρας του να διατηρεί ομαλούς οικονομικούς δεσμούς με τη γειτονική του χώρα. Η Κίνα επωφελείται κυρίως από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων σε προνομιακές τιμές.

Οι δυο ηγέτες διατράνωναν στις αρχές του 2022, λίγο καιρό πριν από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, τη διμερή σχέση συνεργασίας «χωρίς όρια».

«Είναι το πρώτο ταξίδι του Πούτιν μετά την ορκωμοσία του και άρα είναι προορισμένο να δείξει πως οι σινορωσικές σχέσεις ανεβαίνουν ακόμη ένα επίπεδο», ανέφερε ο ρώσος αναλυτής Κονσταντίν Καλάσεφ στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Χωρίς να ξεχνιέται η προσωπική φιλία των δυο ηγετών, που είναι εμφανώς ειλικρινής», πρόσθεσε.

Το Κρεμλίνο ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως οι δυο πρόεδροι πρόκειται να συζητήσουν «για τομείς-κλειδιά της ανάπτυξης και της ρωσοσινικής συνεργασίας» και θα ανταλλάξουν απόψεις για «διεθνείς και περιφερειακές υποθέσεις».

Σε συνέντευξή του στο κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα που μεταδόθηκε χθες, ο κ. Πούτιν εξήρε την «ειλικρινή επιθυμία» της Κίνας να εργαστεί για να υπάρξει επίλυση της ουκρανικής κρίσης.

Η Κίνα καλεί συχνά να γίνεται σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών (υπονοώντας πως αυτό αφορά επίσης την Ουκρανία), όμως καλεί επίσης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλειά της.

Κόκκινη γραμμή

Η Δύση βλέπει με εντεινόμενη καχυποψία την ενίσχυση της διμερούς σχέσης.

Η Ουάσιγκτον έχει χαράξει κόκκινη γραμμή στο Πεκίνο —απαιτεί να μην προμηθεύσει άμεσα με όπλα τον στρατό της Μόσχας— και ως αυτό το στάδιο λέει πως δεν έχει κάποια απόδειξη πως συμβαίνει το αντίθετο.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ τονίζει συχνά πως η κινεζική οικονομική στήριξη επιτρέπει στη Ρωσία την ενίσχυση της παραγωγής πυραύλων, drones, αρμάτων μάχης κ.ο.κ.

Οι εμπορικές ανταλλαγές της Κίνας και της Ρωσίας αυξήθηκαν θεαματικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, έφθασαν τα 240 δισεκ. δολάρια (222 δισεκ. ευρώ) το 2023, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνεία.

Ωστόσο, οι εξαγωγές της Κίνας στον γείτονά της μειώθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε τον Δεκέμβριο ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προβλέπει ότι πλέον μπορούν να επιβάλλονται δευτερογενείς κυρώσεις σε τράπεζες ή επιχειρήσεις που κρίνεται πως βοηθούν αυτήν που η Ουάσιγκτον αποκαλεί ρωσική πολεμική μηχανή.

Που σημαίνει ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών μπορεί να τις αποκλείσει από το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, βασισμένο στο δολάριο.

Προσεκτικές τράπεζες

Η Κίνα θέλει βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και επομένως ενδέχεται να διστάσει να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ τη συνεργασία της με τη Ρωσία παρά τις προσδοκίες της τελευταίας, θεωρούν αναλυτές.

Κινεζικές τράπεζες διέκοψαν ή μείωσαν τις συναλλαγές με πελάτες στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερες σχετικά.

Οι τράπεζες παίρνουν αποφάσεις με βάση το αξίωμα «καλύτερα να προσέχεις παρά να κάνεις κάτι που μπορεί να μετανιώσεις κατόπιν», εξήγησε ο Αλεξάντρ Γκαμπούγεφ, διευθυντής του κέντρου Κάρνεγκι για τη Ρωσία και την Ευρασία. Το να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα για το εάν οι συναλλαγές που κάνουν και οι πληρωμές που εκτελούν «συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα (...) έχει μεγάλη δυσκολία για τις κινεζικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, ειδικοί προεξοφλούσαν πως η Μόσχα και το Πεκίνο επρόκειτο να εξάρουν τα οφέλη της διμερούς σχέσης και να υπογράψουν εμπορικές συμφωνίες.

Οι δυο ηγέτες αναμένεται να δώσουν στη δημοσιότητα κοινή δήλωση και να συμμετάσχουν σε εκδήλωση για την 75η επέτειο από τη σύναψη διμερών διπλωματικών σχέσεων —παρότι δεν ήταν η Ρωσία, αλλά η Σοβιετική Ένωση αυτή που είχε αναγνωρίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία που εγκαθίδρυσε ο Μάο Τσετούγκ το 1949—, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο κ. Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ. Αύριο θα μεταβεί στη Χαρμπίν (βορειοανατολικά), όπου θα παραστεί σε έκθεση για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

