«Ο Μονομάχος»: Ποιος θα καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο του μονομάχου; Δείτε το trailer

Μη χάσετε το σημερινό επεισόδιο στις 18.45, στον ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο

Φερεντίνος

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται και σήμερα στην αρένα του Μονομάχου τον Ηλία Σιανδρή για να αντιμετωπίσει 88 ενεργούς αντιπάλους και να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα! 

Από την τρίτη ερώτηση χρησιμοποιεί τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του και χάρη στη στρατηγική και το έξυπνο παιχνίδι του, καταφέρνει να τους βγάλει όλους από το παιχνίδι, εκτός από μία αντίπαλο, τη Βαρβάρα Φωτεινοπούλου. Οι δύο παίκτες παίζουν τρεις ερωτήσεις τετ α τετ σε μία φανταστική μονομαχία και η αγωνία κορυφώνεται! 

μονομαχος

μονομάχος

Ποιος θα καταφέρει να αποκτήσει τον τίτλο του Μονομάχου;

Μη χάσετε το σημερινό επεισόδιο στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο
Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

