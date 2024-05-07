Η Σάντρα Κατράνη έχει τρέξει σε 14 μαραθώνιους σε όλο τον κόσμο και από το προηγούμενο επεισόδιο, συμμετέχει δυναμικά σε έναν ακόμα, αυτόν του... Μονομάχου. Έχει να αντιμετωπίσει ακόμα 12 ενεργούς αντιπάλους που την εμποδίζουν με τις γνώσεις τους, να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Θα καταφέρει να βγει αλώβητη από την αναμέτρηση;

Μετά από κλήρωση, ο Γιώργος Παρθενόπουλος αφήνει τη θέση με τον αριθμό 2 και μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Εργάζεται ως delivery και μία συζήτηση με τον Χρήστο Φερεντίνο αρκεί για να ανοίξει την όρεξη των 100 αντιπάλων του για... φαγητό και του ίδιου για τις 100.000 ευρώ! Θα σταθεί τυχερός;

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

