Έντονη ήταν η συγκινησιακή φόρτιση του Θοδωρή, στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι όταν ο Γιώργος Λιανός του ανακοίνωσε ότι το σημερινό έπαθλο στα αγωνίσματα θα είναι να λάβει γράμμα από τη γυναίκα του και το παιδί τους.

«Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι το μεγαλύτερο έπαθλο είναι το έπαθλο επικοινωνίας, όταν έχεις επαφή με την Ελλάδα. Είναι το απόλυτο αγαθό. Το μυαλό πάει στον πατέρα μου και τη μητέρα μου αλλά και την γυναίκα μου. Είμαι αρκετά συγκινημένος, θα βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει», είπε με δάκρυα στα μάτια.

«Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω σήμερα και να διαβάσω αυτά τα υπέροχα λόγια που θα μου πει αυτή η υπέροχη γυναίκα. Είμαι εδώ για αυτήν και το παιδί μου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.