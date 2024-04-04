Σε ένα επεισόδιο με θέμα το inside… out τα περισσότερα looks δεν εντυπωσίασαν. Νικήτρια αναδείχθηκε η Μπι, ενώ ένταση υπήρξε μεταξύ της Σιμόν και της Casablanca.

Με 10.8 βαθμούς η Μπι ήταν η νικήτρια της ημέρας και επέλεξε να αφαιρέσει βαθμό από τη Φωτεινή.

Ο Λάκης Γαβαλάς επέλεξε έναν έξυπνο τρόπο να σχολιάσει το τι θα άλλαζε στην εμφάνιση της Νατάσας. «Αν έβαζες τακουνάκι θα έβαζες και... γκολάκι. Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Δομινίκη έχει έρθει με πολύ σκληρή διάθεση», είπε η Φωτεινή, με την παίκτρια να απαντά: «είμαι πιο ελαστική από το πόσο αυστηροί είναι οι άλλοι μαζί μου».

Η Έβελυν Καζαντζόγλου αναρωτήθηκε για τα 3άρια που έχουν βάλει στη Φωτεινή και ζήτησε εξηγήσεις από τις παίκτριες. Στη συνέχεια υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στη Σιμόν και την Casablanca για έναν σχεδιαστή.

Η Έβελυν σχολιάζοντας την εμφάνιση της Φωτεινής ανέφερε πως δεν μπορεί να βγει έτσι έξω, ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης πρόσθεσε πως φαίνεται λίγο πρόστυχο.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης είπε στη Δομινίκη: «δεν θα έβγαινες έξω από το σπίτι σου έτσι».

Η Σιμόν σχολίασε την εμφάνιση της Casablanca λέγοντας ότι το φόρεμα που φοράει είναι πολύ τσαλακωμένο και πως της λείπει μόνο η σακούλα σκουπιδιών που κατέβηκε να πετάξει.

Την ώρα της κριτικής του Στέλιου Κουδουνάρη στην Casablanca μιλούσαν η Σιμόν και η Ζέτα. «Μισό να τελειώσουν… », είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της παρουσιάστριας:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

