Kiss: Πούλησαν το Brand και τα τραγούδια τους σε μουσικό επενδυτή

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα Kiss πούλησε τον κατάλογο των τραγουδιών του σε έναν Σουηδό επενδυτή μουσικής για ποσό που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η Pophouse Entertainment με έδρα τη Στοκχόλμη αγόρασε επίσης το εμπορικό σήμα, την ομοιότητα και την πνευματική ιδιοκτησία του συγκροτήματος.

Η πώληση αυτή συνεπάγεται την απόσυρση του συγκροτήματος από τις ζωντανές εμφανίσεις στο End of the Road World Tour.

Ο Μπομπ Ντίλαν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχουν επίσης πουλήσει τραγούδια τους με όφελος πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Και οι δύο καλλιτέχνες πούλησαν σε μεγάλους μουσικούς οίκους μουσικής τα τραγούδια τους για 500 εκατομμύρια δολάρια και 450 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των Kiss δεν έχουν αποκαλυφθεί γίνεται ότι είναι παρόμοια με αυτή του βρετανικού συγκροτήματος Genesis, αλλά οπωσδήποτε δεν επιφέρει ποσό μεγέθους αντίστοιχου με αυτού της πώλησης του έργου του Michael Jackson (600 εκατομμύρια δολάρια°.

