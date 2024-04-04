Το πρώτο (και για πολλούς καλύτερο) The Matrix προβλήθηκε αρχικά στις ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 1999.

Πριν δύο ημέρες, η Warner Brothers ανακοίνωσε ότι έρχεται το 5ο Μatrix, το οποίο θα γράψει και θα σκηνοθετήσει ο σεναριογράφος του «The Martian», Ντρου Γκόνταρντ.

Με αφορμή αυτή την είδηση, οι λάτρεις της σειράς έκαναν viral στο διαδίκτυο ένα τραγικό «προφητικό» στοιχείο από την πρώτη ταινία, που πολύ σύντομα βγήκε αληθινό.

Στην ταινία, το διαβατήριο του Νίο, (Keanu Reeves) έληγε στις 9.11.2001 – ημέρα που έγινε η τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και άλλαξε η παγκόσμια ιστορία.

matrix

In the movie 'The matrix' Neo's passport has an expiration date set to 9/11/2001 pic.twitter.com/pYUB90ee8B — Historic Vids (@historyinmemes) April 3, 2024

Η σειρά ξεκίνησε με το «The Matrix» το 1999 και συνέχισε με τις ταινίες «The Matrix Reloaded», «The Matrix Revolutions» και «The Matrix Resurrections» το 2021, κερδίζοντας 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αναφέρει ο Guardian.

