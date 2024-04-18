Survivor 2024- Aλέξης Παππάς: Μην υποτιμάμε τους Μπλε

Την εκτίμηση πως οι Διάσημοι δεν πρέπει να υποτιμούν τους Μαχητές, αφού κι εκείνοι έχουν πεισμώσει να φέρουν κάποια νίκη, διατύπωσε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι ο Αλέξης Παππάς.

«Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε τους Μπλε. Αυτή τη στιγμή, θα είναι προετοιμασμένοι περισσότερο από ποτέ να αποδείξουν στους εαυτούς τους και σε εμάς ότι έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν. Εμείς όμως, πάμε με στόχο όπως πάντα, τη νίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.