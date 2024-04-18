Τα «Εκατό χρόνια μοναξιάς» του Μάρκες έγινε σειρά στο Netflix – Δείτε το τρέιλερ

Το αριστούργημα του νομπελίστα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες «Εκατό χρόνια μοναξιά» έγινε σειρά στο Netflix και θα προβληθεί φέτος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών από τον θάνατο του συγγραφέα.

Η πλατφόρμα έδωσε στην δημοσιότητα την πρώτη σκηνή της σειράς όπου ο συνταγματάρχης Αουρελιάνο Μπουενδία κοιτάζει απαθής το εκτελεστικό απόσπασμα, ενώ « θυμάται εκείνο το μακρινό απόγευμα που ο πατέρας του τον είχε πάει να γνωρίσει τον πάγο».

Η σειρά έχει την έγκριση της οικογένειας Μάρκες και γυρίστηκε

εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, στην Κολομβία, με τη στήριξη της οικογένειας του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ανέφερε το Netflix.

Το βιβλίο εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 1967 και αφηγείται, σε 20 κεφάλαια, την ιστορία του χωριού Μακόντο (εμπνευσμένο από τη γενέτειρα του συγγραφέα στη βόρεια Κολομβία) και των επτά γενεών της οικογένειας Μπουενδία, αναμιγνύοντας φαντασία και ρεαλισμό.

Ο ίδιος ο συγγραφέας - στο λόγο που έβγαλε στην απονομή του βραβείου Νόμπελ - μίλησε για τη μοναξιά της Λατινικής Αμερικής και ζήτησε από τ' ανεπτυγμένα κράτη να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σ' αυτούς τους λαούς, ιδιαίτερα στις μέρες μας που αγωνίζονται για την πολιτική τους αυτονομία.

