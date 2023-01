Σάλος με τα φορέματα – λιονταροκεφαλές στο σόου μόδας στο Παρίσι - Αντιδράσεις από φιλοζωικές και ακτιβιστές

Μετά ΚΑΙ το σκάνδαλο με τα υπονοούμενα παιδοφιλίας στην καμπάνια του οίκου Balenciaga, πολλοι άρχισαν να σχολιάζουν ότι η μόδα θα πρέπει να επαναξετάσει την ηθική της

Αν ο στόχος του οίκου Σκιαπαρέλι ήταν με την συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2023 να προκαλέσει «ντόρο», τότε ο στόχος επετεύχθη..

Τα εξαιρετικά αληφοφανή φορέματα με ομοιώματα κεφαλών άγριων ζώων σε φυσικό μέγεθος που παρουσιάστηκαν χθες, κατά την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσεις.

A disturbing video of #KylieJenner wearing a #lion head at the #Schiaparelli’s fashion show. Although they stated it is faux, how could they possibly think this is fashion? This sends the wrong message & fuels not only the exotic fur trade, but #trophyhunting! 💔



Video by Vogue

Η Ναόμι Κάμπελ ανέβηκε στην πασαρέλα με κεφάλι λύκου ενσωματωμένο στο παλτό της ενώ κεφαλές λιονταριών δέσποζαν στο μπούστο των φορεμάτων που παρουσίασαν η Ιρίνα Σάικ και η Κάιλι Τζένερ.

Paris couture week started with a roar today as Daniel Roseberry presented his latest collection for #Schiaparelli. pic.twitter.com/SLIqX2kKmU — W Magazine (@wmag) January 23, 2023

Η φιλοζωική οργάνωση PETA κατήγγειλε τις δημιουργίες. του οίκου μόδας.

«Η διαβεβαίωση του οίκου Σκιαπαρέλι ότι "κανένα ζώο δεν κακοποιήθηκε" κατά τη δημιουργία αυτής της κολεξιόν είναι αντικειμενικά ψευδής», σχολιάζει η PETA σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η φιλοζωική οργάνωση υπογραμμίζει ότι τα επίμαχα φορέματα εξυμνούν το κυνήγι κεφαλών άγριων ζώων, καταγγέλλοντας παράλληλα τη χρήση μεταξιού και μαλλιού - υλικά για τα οποία «μεταξοσκώληκες ζεματίστηκαν ζωντανοί και πρόβατα έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης».

🚨 @Schiaparelli, @kyliejenner, @naomicampbell, & @theirishayk must extend this creativity to be 100% vegan & exclude sheep shorn bloody for wool & silkworms boiled alive for silk! 🚨 pic.twitter.com/axz2mg8Xpv — PETA (@peta) January 23, 2023

Επίσης, μετά το σκάνδαλο με τα υπονοούμενα παιδοφιλίας στην καμπάνια του οίκου Balenciaga, πολλοι άρχισαν να σχολιάζουν ότι η μόδα θα πρέπει να επαναξετάσει την ηθική της.

The fashion industry needs to take a step back & reassess its ethics. First, we had the Balenciaga scandal & now this from Schiaparelli. This normalises, gives a glint of acceptability & makes canned- & trophy hunting of endangered species "trendy." Faux or not, it's in bad taste pic.twitter.com/VvC8fAMcyl — Phumzile Van Damme (@zilevandamme) January 23, 2023

