Σάλος με αμφιλεγόμενη διαφήμιση του Balenciaga: Κοριτσάκια κρατούν αρκουδάκια με περιλαίμια και λουριά του σεξ

Στην προσπάθεια να εντυπωσιάσουν και να προκαλέσουν, κάποιες φορές και οι art directors κάνουν λάθη.

Οι χρήστες των social media κατακεραύνωσαν την νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Balenciaga, στην οποία μικρά κοριτσάκια ποζάρουν ανάμεσα σε αξεσουάρ του οίκου, με αυστηρό ύφος κρατώντας λούτρινα αρκουδάκια – τσάντες, «στολισμένα» με περιλαίμια και λουριά που παραπέμπουν σε BDSM.

Η καμπάνια δέχθηκε χιλιάδες αρνητικά σχόλια από χρήστες που ανησυχούσαν ότι οι εικόνες προωθούν παράξενα μηνύματα και αγγίζουν ακόμα και τα όρια της παιδικής πορνογραφίας.

Μπροστά στην κατακραυγή ο διάσημος οίκος απέσυρε την καμπάνια, ζητώντας συγνώμη.

After public outcry, #Balenciaga has APOLOGIZED for the incredibly disgusting ads sexualizing children.



