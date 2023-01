Zoe Saldana: Η ηθοποιός που έχει παίξει σε τέσσερις ταινίες με εισπράξεις άνω των 2 δισ.

Η Saldana δηλώνει ότι η συμμετοχή της σε ταινίες franchise την έκανε να νιώθει «καλλιτεχνικά κολλημένη»

Η Zoe Saldana έγινε η πρώτη ηθοποιός που έχει πρωταγωνιστήσει σε τέσσερις ταινίες με εισπράξεις άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο box office.

Το Σαββατοκύριακο, η πιο πρόσφατη ταινία με συμμετοχή της Saldana, «Avatar 2: The Way of Water», ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την πρεμιέρα της τον Δεκέμβριο.

Η 44χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε επίσης στην πρώτη ταινία «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον το 2009, το οποίο απέφερε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office.

Η Saldana αργότερα ενσάρκωσε την διαγαλαξιακή δολοφόνο Gamora στις ταινίες "Avengers: Infinity War" και "Avengers: Endgame" της Marvel, που κέρδισαν 2 δισεκατομμύρια δολάρια και σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση, η Saldana δηλώνει ότι η συμμετοχή της σε ταινίες franchise την έκανε να νιώθει «καλλιτεχνικά κολλημένη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.